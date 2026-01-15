Netflix adelantó nuevos detalles de la cuarta temporada de "Bridgerton"

En las últimas horas la plataforma dio a conocer los títulos y la duración de los primeros cuatro episodios.

La cuarta temporada de Bridgerton está cada vez más cerca y Netflix comenzó a calentar motores con nuevas revelaciones que entusiasman a los fanáticos.

La serie fue presentada por todo lo alto en París, antes de su lanzamiento. Cientos de fans se congregaron el miércoles por la noche en el Palacio Brongniart, en el centro de París, engalanado con los colores de la serie, y con una pasarela decorada como un jardín inglés por donde desfilaban las estrellas.

"Diría que es un poco Cenicienta con un giro, y no exactamente Cenicienta. Es una historia de lucha de clases y de amor prohibido", dijo a la agencia AFP la actriz australo-coreana Yerin Ha , que da vida a Baek.

Además, en las últimas horas la plataforma dio a conocer los títulos y la duración de los primeros cuatro episodios.

Tal como se había anticipado, la nueva temporada estará centrada en Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia, interpretado por Luke Thompson . Luego de tres temporadas en las que se destacó como un personaje observador, bohemio y sensible, Benedict finalmente tendrá su propia historia de amor.

La trama adaptará Te doy mi corazón, la tercera novela de Julia Quinn en el orden cronológico de la saga. La historia retoma elementos clásicos del romance de época y los combina con el sello distintivo de Bridgerton, prometiendo un vínculo intenso y cargado de tensiones sociales entre Benedict y Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha.

Al igual que las temporadas anteriores, la cuarta entrega contará con ocho episodios que se estrenarán en dos partes. La primera tanda llegará a Netflix el 29 de enero, mientras que la segunda se lanzará el 26 de febrero.

En ese marco, ya se confirmaron los detalles de los primeros cuatro capítulos, donde el episodio inicial, The Waltz, durará 63 minutos; Time Transfixed se extenderá por 65 minutos; The Field Next to the Other Road tendrá 70 minutos; y An Offer From a Gentleman volverá a los 63 minutos.

Por otro lado, se confirmaron las canciones que reversionarán a clasicos en el primer capítulo donde aparecerán canciones como "DJ Got Us Fallin' In Love” de USHER ft. Pitbull, “Life in Technicolor” de Coldplay y “Never Let You Go" de Third Eye Blind.