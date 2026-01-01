Tragedia en Año Nuevo: dos personas murieron atropelladas por un colectivo en Palermo + Seguir en









El conductor y su acompañante del vehículo fallecieron, luego de impactar con un interno de la línea 166 que transitaba por el Metrobús. Se investigan las causas.

El hecho ocurrió ya a la luz del día, en las primeras horas de 2026, en el límite entre los barrios porteños de Chacarita, Villa Crespo y Palermo.

El Año Nuevo 2026 empezó con una tragedia de trándito, cuando en la mañana de este jueves 1 de enero dos hombres que se desplazaban en una motocicleta fallecieron después de ser embestidos por un colectivo en el barrio porteño de Palermo. El accidente se produjo alrededor de las 8:30 en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba, una de las zonas con mayor circulación de la Ciudad de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los ocupantes de la moto, de 30 y 50 años, cayeron al pavimento tras el impacto con un colectivo de la Línea 166 y sufrieron lesiones incompatibles con la vida, por lo que fallecieron en el lugar.

Embed Accidente fatal en Palermo: dos personas murieron atropelladas por un camión Al llegar al lugar, los equipos de emergencia confirmaron la ausencia de signos vitales en las víctimas. Por su parte, el chofer del colectivo quedó bajo asistencia médica tras sufrir una crisis nerviosa.

El hecho generó un corte total del tránsito en ambas avenidas mientras se llevaba a cabo el trabajo de la Policía Científica y del equipo forense.

La investigación del siniestro continúa, y se esperan más detalles de las autoridades sobre las circunstancias del accidente.

Noticia en desarrollo.-