Exportaciones de vino argentino en 2025: un año de desafíos y búsqueda de nuevos horizontes

Aunque falta el dato de diciembre, todo indica que el año cerrará con el nivel de ventas externas más bajo de la última década. Los factores que influyen y la tarea de Wines of Argentina para potenciar mercados.

En un contexto global marcado por grandes cambios en los hábitos de consumo y condiciones económicas complejas, las exportaciones totales de vino argentino (vinos más mostos) cierran 2025 encaminadas a registrar uno de los valores más bajos de la última década.

Según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre enero y noviembre de 2025 el valor FOB acumulado de vinos y mostos ascendió a aproximadamente u$s726 millones , cifra que lo coloca en riesgo de quedar por debajo del nivel más bajo de la serie histórica reciente, correspondiente a 2023, cuando las ventas externas totalizaron u$s809 millones de dólares FOB .

Si se mantiene esta tendencia en el último mes del año, 2025 habrá cerrado como uno de los peores años para las exportaciones argentinas de vino en términos de divisas generadas por este rubro en la última década.

La tendencia descendente en las exportaciones argentinas de vino en 2025 se hace evidente en los datos de volumen y valor FOB.

Los últimos informes del INV reflejan que la exportación de vino total (vinos y mostos) entre enero y noviembre de 2025 sufrió caídas significativas en comparación con el mismo período del año anterior.

En volumen total, la exportación cayó alrededor de 7,1% respecto a enero-noviembre de 2024, con reducciones más marcadas en segmentos clave como el vino color y granel. El vino fraccionado, componente central del valor exportado, registró también retrocesos en volumen, mientras que el granel fue aún más golpeado.

EXPORTACIONES DE VINO ARGENTINO

Este descenso en volumen se traduce automáticamente en menor ingreso de divisas. Según datos del INV, el valor FOB acumulado hasta noviembre en vino fraccionado rondó los u$s604,7 millones de dólares. En tanto que el renglón de mostos involucró u$s122 millones entre enero y noviembre. De esta forma, la suma de ambos representa u$s726 millones acumulados en once meses.

De no mediar un aumento sorpresivo durante diciembre, el año terminará casi igual o por debajo del piso de u$s809 millones registrado en 2023, el año más bajo de la última década según las cifras disponibles.

Aun cuando el panorama general está teñido de cifras negativas, algunos segmentos han mostrado comportamientos dispares. El más destacado tiene que ver con las exportaciones de vino blanco, que experimentaron un ligero crecimiento en volumen en comparación con el año anterior.

Este comportamiento es claramente resultado del cambio de patrones de consumo, que se está volcando hacia opciones más ligeras y fáciles de tomar. Esto indica además que en ciertos nichos de mercado todavía existe demanda por productos con características específicas.

Los factores que explican la caída de exportaciones

Varios factores estructurales y coyunturales confluyen para explicar la caída del valor de las exportaciones argentinas de vino en 2025. Entre ellos, se destacan:

-Menor volumen exportado y perfil del producto. La disminución en volumen, especialmente en categorías que generan mayor valor FOB como el vino fraccionado de alta gama, impacta directamente sobre el ingreso en divisas. Aunque en algunos meses se observaron subidas puntuales en categorías específicas, la tendencia general fue negativa y arrastró hacia abajo el total exportado entre enero y noviembre de este año.

-Cambios en la demanda global. Los patrones de consumo en los principales mercados importadores de vino cambian con frecuencia, y en 2025 hubo una desaceleración en algunos de ellos. Europa, por ejemplo, experimentó menor dinamismo en la demanda, lo que tensionó las posibilidades de mantener un nivel elevado de colocación de vinos argentinos.

Además, consumidores en mercados maduros se orientan cada vez más hacia productos premium de origen europeo o con denominaciones fuertes, lo que presiona competitivamente a los vinos latinoamericanos.

-Competencia internacional y costos. Países como Chile, España e Italia siguen consolidando su presencia en mercados tradicionales con precios competitivos y acuerdos comerciales favorables, lo que aumenta la presión sobre el vino argentino, especialmente en segmentos de mayor volumen como el granel.

La competitividad en precio es un factor sensible que perjudica la performance argentina frente a estas ofertas en regiones como Europa y algunos mercados de Asia.

-Factores económicos internos y tipo de cambio. La volatilidad del tipo de cambio y la inflación persistente en Argentina influyen en los costos de producción y logística, encareciendo en algunos casos el producto exportable y erosionando los márgenes de competitividad frente a otros países productores.

La dinámica de costos y financiamiento, sumada a la incertidumbre macroeconómica que dominó buena parte del año, generó impacto en la capacidad de los exportadores de fijar precios atractivos en mercados internacionales, reduciendo la demanda potencial de sus productos.

El desafío de reactivar las exportaciones

Frente a este escenario, la industria vitivinícola intensificó sus acciones para revertir la tendencia y buscar nuevos espacios de crecimiento a través de Wines of Argentina (WofA), la entidad encargada de promover la marca “Vino Argentino” en mercados externos y fomentar la inserción de los productos argentinos en nuevos nichos de consumo global.

Durante 2025, Wines of Argentina lanzó una renovada estrategia global de comunicación denominada “The Wine for Now”, diseñada para fortalecer y expandir la presencia del vino argentino en el mundo, promoviendo sus atributos de versatilidad, autenticidad y conexión con las audiencias contemporáneas. Esta iniciativa no solo busca reforzar los vínculos con mercados tradicionales, sino también abrir puertas en regiones donde la presencia del vino argentino es más incipiente.

WofA en la feria de ProWein en Alemania Wines of Argentina estuvo este año en la feria ProWein, en Alemania.

Dentro de este plan de expansión, Wines of Argentina focalizó esfuerzos en mercados que representan oportunidades de crecimiento a mediano y largo plazo, algunos de los cuales han sido objeto de promoción específica durante 2025.

Entre los países que se destacan figuró Brasil, uno de los destinos tradicionales para las exportaciones argentinas de vino. Más allá de su rol histórico como mercado importante, las campañas en ese país buscaron reposicionar al vino argentino en segmentos de mayor valor, con presencia en ferias locales y eventos gastronómicos que destacan la calidad de los productos nacionales.

En Europa, países como Suecia, Suiza, Noruega e Islandia representan mercados especializados en los que las bodegas argentinas están intensificando relaciones comerciales y presencia institucional.

Acciones orientadas a profesionales del comercio y al consumidor final buscan aumentar la visibilidad de etiquetas argentinas en regiones donde el consumo de vino premium y productos importados tiene un perfil de crecimiento.

Aunque estos mercados aún no generan volúmenes comparables a los de Norteamérica o Brasil, representan un terreno fértil para acercar la oferta argentina a públicos exigentes y con alto poder adquisitivo.

Irlanda, otro mercado explorado como objetivo de expansión, fue incluido en acciones promocionales específicas con el objetivo de fortalecer la percepción del vino argentino entre operadores del canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y consumidores interesados en experiencias vitivinícolas diferenciadas.

Estas acciones forman parte de una agenda más amplia de promoción global, que incluye diálogos con distribuidores, presentaciones en ferias internacionales, misiones comerciales y colaboraciones con cadenas de retail y restaurantes de alto perfil. La idea central es insertar al vino argentino no solo como una opción competitiva en volumen, sino como una alternativa de mayor valor agregado y reconocimiento de marca en mercados donde la competitividad y los gustos del consumidor han evolucionado rápidamente.

“Los próximos años nos exigirán seguir fortaleciendo esta capacidad de adaptación y apertura. El recorrido realizado nos deja aprendizajes valiosos y una base sólida desde donde continuar consolidando el posicionamiento del Vino Argentino en el mundo”, concluyó Claudia Piedrahita, vicepresidenta de WofA.