El mensaje de fin de año de Javier Milei: habló de "promesas cumplidas" y aseguró que Argentina "está empezando a crecer" + Seguir en









El Presidente publicó un video en su cuenta de Tik Tok en el que destacó la evolución de la economía. Y aprovechó para desear a los argentinos un mejor 2026.

Con un mensaje en las redes sociales, el presidente Javier Milei deseó felices fiestas a los argentinos. HuffPost

El presidente Javier Milei envió este miércoles un mensaje de fin de año a los argentinos, a horas de finalizar el 2025, en el que puso el foco sobre las metas alcanzadas por su Gobierno en la primera mitad del mandato. "Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña", dijo y agregó: "Estamos empezando a crecer". El economista libertario pasará la noche en la Quinta de Olivos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Copia de VIDEO REEL - TIKTOK (8) En un mensaje publicado esta tarde en su cuenta de Tik Tok, el mandatario hizo un breve repaso de la primera mitad de su mandato, en clave de hito de cierre de año. "Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña", afirmó.

Luego, pasó a enumerar los objetivos que, a criterio del jefe libertario, han logrado en esta etapa. "Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza, y estamos empezando a crecer", continuó.

Para concluir, Milei se refirió a la celebración de esta noche. "Les quiero desear felices fiestas", expresó y cerró: "Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez. Viva la libertad, carajo".

El fin de año de Javier Milei: noche en la Quinta de Olivos y mensajes en las redes sociales Como el resto de los argentinos, el presidente Milei se prepara para las celebraciones de fin de año. En este escenario, el libertario pasará la jornada en la residencia de Olivos, aunque se desconoce si recibirá invitaciones o estará solo.

Javier Milei despedirá el año en la Quinta presidencial ubicada en la localidad de Olivos, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Sin embargo, desde el entorno presidencial evitaron dar precisiones sobre si el mandatario recibirá invitados para la llegada de 2026 o si pasará la noche sin compañía. La elección de Olivos no es una excepción en la agenda personal del jefe de Estado. Durante la última Navidad, Milei también permaneció en la residencia oficial y aprovechó la fecha para difundir un mensaje político, en el que anticipó una profundización del rumbo adoptado por su administración. En ese marco, prometió “muchas más reformas” para esta nueva etapa de gobierno y afirmó: “Vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”. En paralelo, este miércoles el Gobierno dispuso asueto para el personal de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de facilitar los traslados y la organización de los festejos de fin de año. En ese contexto, el Presidente inició la jornada con una intensa actividad en redes sociales, donde celebró el balance de su gestión y destacó los niveles de ocupación turística previstos para la costa argentina en el cierre de 2025.