Año Nuevo 2026 llegó con cambio en el clima y alivio tras la ola de calor en el AMBA: qué provincias siguen bajo alerta el 1 de enero

La caída de la temperatura en el primer día del año sorprendió a Buenos Aires, que atravesará unos días de verano con un clima más ameno.

Calor en la Ciudad de Buenos Aires: las temperaturas descendieron alrededor de 10 grados en horas.

Tras la ola de calor, el primer día del Año Nuevo 2026 trajo alivio a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Este jueves 1 de enero , según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se presentará parcialmente nublado y con temperaturas bastante más bajas que en los días anteriores: la mínima será de 20 grados y la máxima de 29 grados, con viento del sureste rotando al noreste y una humedad relativa del 60%.

Sin embargo, algunas regiones del AMBA siguen afectadas por las altas temperaturas, que rondan los 31 grados. Lo mismo ocurre en el algunas zonas de La Pampa, San Juan y La Rioja, en donde se alcanzan los 33 grados.

El viernes aumentará la nubosidad y el termómetro se mantendrá entre los 19 y los 27 grados, con vientos del sur rotando al este.

El sábado seguirá templado, con cielo mayormente nublado y registros térmicos que irán de los 18 a los 28 grados. No se esperan lluvias.

El domingo continuará con el cielo parcialmente nublado, y con una temperatura que oscilará entre los 17 y 28 grados.

El lunes tendrá un leve aumento de temperatura, con una mínima de 20 grados y una máxima de 30. El clima, por su parte, seguirá algo nublado.

El martes estará nublado, y la temperatura se ubicará entre los 21 y 25 grados. Hay entre un 0 y 10% de chances de lluvias a la noche.

El miércoles estará parcialmente nublado, con el termómetro mantenido entre los 21 y 26 grados.

Alerta amarilla por tormentas en todo el país: qué provincias están afectadas

Por otra parte, el SNM emitió una alerta amarilla por tormentas para este 1 de enero, que abarca amplias zonas del país, principalmente provincias del centro y norte argentino.

Las áreas bajo alerta amarilla por tormentas podrían verse afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, según indica el mapa oficial del organismo. Este nivel de advertencia indica la posibilidad de daños y riesgo de interrupciones momentáneas.

En tanto a este fenómeno, la alerta amarilla alcanza a las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy, además de todo el territorio de San Luis, el sur de La Rioja, el este de San Juan y gran parte de Mendoza. Predominarán allí tormentas de variada intensidad, con lluvias intermitentes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Asimismo, el organismo también emitió una alerta por vientos intensos para el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, sectores de Neuquén y Río Negro, y Santa Cruz. Se recomienda precaución, ya que se prevén ráfagas que podrían generar reducción de la visibilidad, voladura de objetos y complicaciones en rutas y actividades al aire libre.