Dos fechas claves de febrero 2026 caen el mismo día y en fin de semana

San Valentín coincide con el inicio de Carnaval y trae cuatro días seguidos de descanso, ideales para organizar planes especiales o una escapada turística.

Este febrero tendrá una particularidad que no pasará desapercibida para quienes miran el calendario con ganas de organizar planes , escapadas o solo descansar: dos fechas muy esperadas coincidirán el mismo día y, además, en pleno fin de semana.

El sábado 14 de febrero concentrará la celebración de San Valentín , conocido como el Día de los Enamorados, y el inicio del fin de semana largo de Carnaval , una combinación poco habitual que promete movimiento turístico , propuestas culturales y una agenda llena de actividades en todo el país.

En 2026, el Día de San Valentín se celebrará el sábado 14 de febrero , una fecha que tradicionalmente está asociada al amor y la amistad. Al caer en fin de semana, la jornada se vuelve ideal para organizar salidas, cenas especiales, espectáculos o pequeñas escapadas.

Su origen se remonta a la antigua Roma , donde el martirologio católico menciona al menos a dos hombres llamados Valentín que habrían sido ejecutados un 14 de febrero en las afueras de la capital italiana, sobre la Vía Flaminia. Con el paso del tiempo, muchos historiadores sostienen que podría tratarse de una misma persona .

La versión más difundida cuenta que Valentín fue un sacerdote romano que vivió durante el gobierno de Claudio II , entre los años 268 y 270. En ese período, el emperador había prohibido los matrimonios entre jóvenes , convencido de que los hombres solteros rendían mejor como soldados.

El religioso desafió esa orden y, según la tradición, continuó celebrando casamientos en secreto, además de predicar el cristianismo, lo que le valió la persecución.

san valentin

Uno de los episodios más citados es el supuesto milagro de devolverle la vista a la hija de uno de sus carceleros, hecho que, cuando llegó a los oídos del mandatario, aceleró su condena a muerte.

Sin embargo, existen muchas historias: algunos sostienen que Valentín fue obispo de Terni, famoso por curaciones milagrosas; otros relacionan la fecha con los festividades paganas como las Lupercales, celebraciones romanas dedicadas a la fertilidad que se realizaban a mediados de febrero.

El poeta inglés Geoffrey Chaucer, en el siglo XIV, contribuyó a vincular el 14 de febrero con el amor romántico, al asociar la temporada de apareamiento de las aves con la primavera y los sentimientos humanos.

Finalmente, en 494, el papa Gelasio I oficializó la fecha como Día de San Valentín, aunque en 1969 la Iglesia lo retiró del calendario litúrgico por falta de pruebas concluyentes, la tradición popular nunca desapareció.

san valentin

Fin de semana de Carnaval 2026

El feriado de Carnaval, tradicionalmente celebrado en los días previos al inicio de la Cuaresma, no tiene fecha fija, ya que su ubicación varía según el calendario litúrgico, por lo que cada año puede caer entre febrero y marzo. Y, en 2026, será desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero.

Este primer fin de semana largo permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, convirtiéndose en la oportunidad ideal para organizar viajes cortos dentro del país.

Gualeguaychú, en Entre Ríos, vuelve a posicionarse como uno de los principales epicentros, con su tradicional carnaval reconocido a nivel nacional. También se destacan las sierras de Córdoba, la Costa Atlántica y la Ciudad de Buenos Aires.

feriados carnaval 2025.jpg

En cuanto al tema laboral, el lunes 16 y martes 17 de febrero están establecidos como feriados nacionales inamovibles, lo que significa que no pueden ser trasladados a otra fecha y todos los trabajadores tienen derecho a no cumplir tareas durante estos días, salvo que su empleo implique guardias o servicios esenciales.

En esos casos, la Ley de Contrato de Trabajo establece que el pago debe ser al doble de su remuneración habitual. Esto implica que la empresa debe abonar el salario correspondiente a la jornada normal, más un adicional equivalente al 100%.