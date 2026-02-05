Enfermería llena en Boca: ahora Ander Herrera se sumó a la lista de lesionados + Seguir en









El mediocampista español sufrió una lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho, según informó el parte médico del xeneize.

Boca sufrió otro dolor de cabeza con la lesión del mediocampista español Ander Herrera, horas después de la confirmación del desgarro en el isquiotibial que padeció Exequiel Zeballos durante el entrenamiento de este miércoles.

El conjunto "xeneize" informó a través de las redes sociales del club el parte médico del volante central de 36 años, quien volvió a sufrir otro problema físico y debió abandonar la práctica.

De esta manera, el ex Athletic Bilbao y Paris Saint-Germain tuvo una lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho y será baja en el esquema de Claudio Úbeda para visitar a Vélez en el José Amalfitani, el próximo domingo desde las 22:15.

En principio, Milton Delgado se perfilaría para ser el reemplazante del vasco, aunque el entrenador azul y oro también barajaría la posibilidad de incluir a Tomás Belmonte dentro del once titular dado que Rodrigo Battaglia recién fue operado de su lesión.

Exequiel Zeballos presenta una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo.



Ander Herrera presenta lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/difMBy0nUZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 5, 2026 Mientras tanto, el “Sifón” va recuperando jugadores en ataque, a pesar de la baja de Zeballos, con las vueltas de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, quienes se entrenaron a la par del grupo y dejaron atrás sus respectivas molestias.

No obstante, tras varias semanas de inactividad, lo más probable es que Úbeda no los incluya desde el comienzo, pero si evolucionan adecuadamente a lo largo de la semana, podrían sumar minutos frente al “Fortín” por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Luego del choque ante los de Liniers, en el horizonte durante el mes de febrero se asoman Platense, Racing y el debut en Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, pactado para el 24 en el estadio Padre Ernesto Martearena. La lista de lesionados en la enfermería de Boca: Miguel Merentiel, Edinson Cavani (estos dos volverían este fin de semana), Carlos Palacios, Milton Gimenez, Lucas Janson, Alan Velasco, Rodrigo Battaglia, Exequiel Zeballos y Ander Herrera.