Bariloche: hallaron muerta a una mujer en el río Manso

La mujer había sido denunciada como desaparecida por su esposo. Participaron brigadistas, policías y bomberos. Las primeras hipótesis indican que habría sufrido un paro cardíaco.

Una mujer de 62 años fue hallada muerta este miércoles por la mañana a la vera del río Manso , en la zona de Bariloche, luego de haber sido intensamente buscada desde el martes . La mujer se había ausentado de su vivienda y no había regresado, lo que motivó un amplio operativo de rastrillaje.

La denuncia fue radicada por su esposo alrededor de las 19 del martes, al advertir que no había vuelto a su domicilio, según consignó el diario Río Negro. De acuerdo con lo informado, la mujer había manifestado su intención de salir a pescar en las inmediaciones del río.

Tras el aviso, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) dio intervención a la Policía de Río Negro y se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó el uso de un dron y se extendió hasta la madrugada. Las tareas debieron suspenderse por las condiciones climáticas y se retomaron a partir de las 6 de la mañana , con la participación de brigadistas del Splif, vaqueanos de la zona, personal de Patrulla de Montaña, bomberos de rescate de El Bolsón y efectivos de la comisaría 12.

Minutos antes de las 8, los rescatistas localizaron el cuerpo sin vida en un sector de la ribera del río Manso, lo que dio por concluido el operativo iniciado el día anterior.

La víctima fue identificada como Cecilia María Grandval, de 62 años . Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la causa quedó a cargo del fiscal Francisco Arrien, quien ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en el lugar.

Según las primeras evaluaciones, la mujer habría sufrido un paro cardíaco mientras se encontraba en el agua, y la corriente la habría arrastrado varios kilómetros río abajo hasta el sitio donde fue encontrada. No obstante, el fiscal solicitó la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Otra muerte reciente en la región

Semanas atrás, un hombre de 64 años murió en un accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta nacional 237, a la altura del kilómetro 145, cerca de la localidad neuquina de Piedra del Águila. La víctima viajaba junto a su pareja, de regreso de sus vacaciones en Bariloche.

El vehículo, un Renault Sandero blanco, dio varios vuelcos y terminó nuevamente sobre sus cuatro ruedas. El hombre salió despedido del automóvil, mientras que su acompañante, una mujer de 54 años, sufrió heridas leves.

De acuerdo con las pericias preliminares, el rodado habría mordido la banquina, lo que provocó que el conductor perdiera el control, cruzara de carril y volcara en reiteradas ocasiones.