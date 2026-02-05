Nicolás Schiavo, el juez de San Martín amenazado por una banda narco: "No es un ataque personal, es un mensaje al sistema" + Seguir en









Nicolás Schiavo aseguró que el violento ingreso al Juzgado de Garantías N°5 no fue un hecho personal, sino una señal de alarma sobre el avance del narcotráfico en la Provincia.

El juez Nicolás Schiavo se refirió públicamente al violento episodio ocurrido en el Juzgado de Garantías Número 5 de San Martín, donde más de 20 personas irrumpieron de manera intimidante en las instalaciones. Según la investigación preliminar, los agresores estarían vinculados a una banda narcocriminal de la zona y reaccionaron ante recientes detenciones ordenadas por la Justicia.

Tras retomar sus funciones, Schiavo buscó despersonalizar el ataque y encuadrarlo en un contexto más amplio. “No vinieron por mí, es un tema institucional de la provincia”, afirmó, y advirtió que el hecho expone una problemática estructural que afecta al sistema judicial bonaerense.

“No es un ataque personal, es un mensaje al sistema”, advirtió el juez El magistrado sostuvo que situaciones de este tipo “ocurren todos los días” y remarcó que el refuerzo de la presencia policial no siempre garantiza la protección efectiva de jueces, fiscales y juzgados. En ese sentido, alertó que “el narcotráfico está avanzando, es evidente”, y que los hechos recientes son una muestra concreta de esa expansión.

juez El juez Nicolás Schiavo se refirió públicamente al violento episodio ocurrido en el Juzgado de Garantías Número 5 de San Martín. Si bien reconoció carencias en materia de recursos y seguridad, Schiavo evitó focalizar en reclamos personales y reiteró que la gravedad del episodio excede su figura. Por el ataque no se registraron heridos y ya hay una investigación judicial en curso, según confirmaron fuentes.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires expresó su repudio y preocupación, y reclamó medidas urgentes para garantizar el normal funcionamiento de la Justicia.

