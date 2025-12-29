Harry Styles sorprendió a sus fans con "Forever, Forever", un video de su última actuación en vivo + Seguir en









Styles no ha lanzado ninguna música nueva desde 2022, cuando "Harry's House" ganó el Grammy al Álbum del Año.

Styles compartió un video de su último show hasta la fecha.

Harry Styles sorprendió a sus fans al publicar un vídeo de una balada instrumental de piano que tocó en la última noche de su "Love On Tour".

El cantante tocó el último concierto de su gira, que fue en apoyo de su tercer álbum en solitario "Harry's House" en 2022, en el RCF Arena en el norte de Italia en julio de 2023, y para cerrarlo, tocó el instrumental desconocido, sentado solo al piano.

El sábado, la ex estrella de One Direction comenzó una cuenta regresiva para un nuevo clip de YouTube, antes de finalmente publicar el video de 10 minutos, bajo el título "Forever, Forever".

En él, se ve a grupos de jóvenes fans de Styles preparándose para el espectáculo fuera del estadio, antes de mostrar imágenes de la estrella sentada al piano con un brillante traje dorado, interpretando la emotiva melodía en solitario en el escenario. Al finalizar, la frase "We belong together" (Nos pertenecemos) aparece en la pantalla gigante.

Embed - Forever, Forever No se sabe si el video es una publicación única o si señala el inicio de un nuevo ciclo de lanzamientos, pero Styles no ha lanzado ninguna música nueva desde 2022, cuando "Harry's House" ganó el Grammy al Álbum del Año.

El presente de Harry Styles alejado de la música Styles ha pasado mucho tiempo últimamente corriendo maratones, incluyendo uno en Berlín en menos de tres horas en septiembre bajo el apodo de Sted Sarandos, luego de sus hazañas anteriores en el Maratón de Tokio. En mayo, también fue visto entre la multitud en la Ciudad del Vaticano para presenciar la elección del nuevo Papa, mientras que en julio lanzó una nueva gama de juguetes sexuales.

