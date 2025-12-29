Corea del Norte prueba misiles de crucero de largo alcance bajo la supervisión de Kim Jong-un + Seguir en









El líder norcoreano presenció pruebas de misiles de crucero de largo alcance y ratificó el avance militar del país antes del congreso del partido previsto para 2026.

Kim Jong-un supervisó el lanzamiento de misiles de crucero estratégicos de largo alcance sobre el mar al oeste de la península coreana. Foto: Reuters

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó el lanzamiento de misiles de crucero estratégicos de largo alcance y afirmó que el ejercicio confirmó la capacidad de respuesta de su poder nuclear ante eventuales amenazas a la seguridad. La prueba fue informada por la agencia estatal KCNA y se inscribe en una intensa agenda política y militar.

Según informó la agencia oficial norcoreana, los misiles volaron sobre el mar al oeste de la península de Corea y alcanzaron con éxito su objetivo, lo que generó la “gran satisfacción” de Kim Jong-un. El lanzamiento formó parte de una serie de actividades recientes encabezadas por el mandatario para exhibir el desarrollo militar y económico del país de cara a un congreso clave del Partido de los Trabajadores, previsto para principios de 2026.

kim jong un La agencia estatal KCNA informó que las pruebas confirmaron la capacidad de respuesta del poder nuclear norcoreano. Un mensaje de fuerza y disuasión Durante la supervisión del ensayo, Kim sostuvo que “comprobar la fiabilidad y la rápida respuesta de los componentes de la disuasión nuclear de la RPDC de forma regular... (es) simplemente un ejercicio responsable”, en un contexto en el que, según afirmó, el país “se enfrenta a varias amenazas a la seguridad”. La sigla RPDC corresponde al nombre oficial del país, la República Popular Democrática de Corea.

En ese marco, el líder norcoreano aseguró que Corea del Norte continuará dedicando todos sus esfuerzos al desarrollo “ilimitado” de su fuerza de combate nuclear, reforzando así la narrativa de defensa y contraataque que sostiene el régimen frente a lo que considera presiones externas.

Reacción de Corea del Sur y tensión regional El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó que detectó el lanzamiento de múltiples misiles de crucero alrededor de las 8 de la mañana del domingo, hora local, desde la zona de Sunan, cerca de Pyongyang. Desde Seúl, un portavoz del Ministerio de Defensa calificó las recientes actividades militares norcoreanas como “actividades que socavan la paz y la estabilidad en la península de Corea”.

Estas declaraciones se producen tras una semana de intensa actividad militar en el Norte, que incluyó avances en la construcción de un submarino de propulsión nuclear y pruebas de misiles tierra-aire de largo alcance, también supervisadas por Kim. Submarinocoreadelnorte Corea del Sur detectó el lanzamiento desde la zona de Sunan, cerca de Pyongyang, y expresó preocupación por la estabilidad regional. De acuerdo con la agencia surcoreana Yonhap, Corea del Norte podría realizar nuevas pruebas de misiles alrededor del Día de Año Nuevo, aunque el ejército de Corea del Sur evitó hacer comentarios sobre esa posibilidad. Para Hong Min, experto en asuntos norcoreanos del Instituto Coreano para la Unificación Nacional en Seúl, el lanzamiento reciente probablemente sirvió para probar una actualización de misiles de crucero con capacidad para portar armas convencionales y nucleares. Agenda política y económica Además de las actividades militares, KCNA informó que Kim Jong-un asistió el domingo a la ceremonia de apertura de una fábrica de papel. En el último mes, el mandatario participó en múltiples inauguraciones de fábricas, hoteles y otras instalaciones, en el marco del cierre del actual “plan quinquenal” de desarrollo. Estas acciones buscan consolidar logros económicos y militares antes de la convocatoria al Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea, un evento clave que marcará el rumbo político del país a partir de 2026.