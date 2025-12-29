ANSES confirmó cuándo serán los depósitos de la AUH en enero 2026 + Seguir en









El organismo dio a conocer el primer calendario de cobros del 2026.

El calendario de cobros comienza el 9 de enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo durante enero 2026. Este primer cobro del año será acompañado de un aumento del 2,5%, gracias a la línea inflacionaria de noviembre, y aplicará para las asignaciones, las pensiones y las jubilaciones que otorgue el organismo.

Se trata de una asignación de carácter mensual que otorga ANSES por cada hijo menor de 18 años, en el caso de aquellas familias cuyos progenitores se encuentran desempleados, en trabajo informal o cuentan con un trabajo dentro del área del servicio doméstico. En el caso de las discapacidades, no hay límite de edad para recibirlo.

ANSES-HIJOS.webp Monto de la AUH de ANSES en enero Durante el primer mes de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) contará con un aumento del 2,5%, que la posicionará en un monto total de $125.554, mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $ 408.824.

Estos aumentos progresivos comenzaron en marzo 2025, tras la aplicación de la fórmula de movilidad. Gracias a esta fórmula, a través de un decreto de necesidad y urgencia, todas las prestaciones comenzaron a actualizarse por inflación. En enero 2026, con el más reciente aumento, el beneficio llegará a $ 125.554.

Montos de la Tarjeta Alimentar Por otra parte, los montos económicos de las Tarjetas Alimentar continúan siendo los siguientes, según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062 Los pagos de la Tarjeta Alimentar se depositan de manera automática, junto con la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026 Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) Según el último número del Documento de Identidad de cada beneficiario, las fechas de cobro para enero 2026 son: DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

