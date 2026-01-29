El fondo más grande del mundo ganó más de u$s246.000 millones en 2025 + Seguir en









Ganó 2,362 billones de coronas, el equivalente de u$s246.480 millones en 2025, impulsado por sus inversiones en tecnología y finanzas, anunció el jueves.

Las inversiones en renta variable, que representaban el 71,3% de la cartera a finales de año, rindieron un 19,3%. Depositphotos

El fondo soberano más grande del mundo es noruego y ganó más de u$s246.000 millones en 2025. Sus beneficios provienen petroleros y gasíferos del Estado de ese país y fue invertido en distintas categorías de activos en todo el mundo, el fondo vio su valor alcanzar la colosal suma de 21,268 billones de coronas (US$2,2 billones) a finales de año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El fondo soberano de Noruega ganó 2,362 billones de coronas, el equivalente de u$s246.480 millones en 2025, impulsado por sus inversiones en tecnología y finanzas, anunció el jueves. "El fondo registró un desempeño muy sólido en 2025", señaló su director, Nicolai Tangen, en un comunicado.

"Las acciones de los sectores de tecnología, finanzas y materias primas destacaron, aportando una contribución significativa al rendimiento global", añadió. En porcentaje, el rendimiento se situó en el 15,1% en 2025.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Depositphotos

El fondo más grande del mundo: en dónde invierte Las inversiones en renta variable, que representaban el 71,3% de la cartera a finales de año, rindieron un 19,3%. El fondo está invertido en unas 7.200 empresas en todo el mundo y posee, de media, alrededor del 1,5% de todas las compañías cotizadas del planeta.

Sus mayores participaciones, en valor, están en el sector tecnológico estadounidense: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon. Sus inversiones en renta fija (26,5% de sus activos) ganaron un 5,4% y sus inversiones inmobiliarias (1,7% de la cartera) un 4,4%. Las inversiones en proyectos de energías renovables no cotizados, aunque todavía son marginales, registraron un rendimiento del 18,1%.