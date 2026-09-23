El gobernador de la Fed alertó que se necesitan más aumentos de la tasa de interés para bajar la inflación

Michael Barr y otros funcionarios de la Fed anticiparon más subas de tasas de interés al considerar que las presiones sobre los precios no cederán sin una política monetaria más restrictiva. Los detalles, en la nota.

El gobernador de la Fed, Michael Barr, afirmó que se necesitan más subas de la tasa de interés.

El gobernador de la Reserva Federal, Michael Barr , señaló este miércoles que se necesitan subas adicionales de la tasa de interés para lograr bajar la inflación.

En ese marco, Barr expresó en un discurso en Chicago que "probablemente serán necesarios más ajustes de política para asegurar que la inflación baje al objetivo en un plazo razonable". Y agregó: "La inflación está por encima de nuestro objetivo del 2% y no está claramente tendiendo hacia el objetivo de forma oportuna. Además, los riesgos para alcanzar nuestro objetivo de inflación han aumentado, mientras que los riesgos para el mercado laboral han disminuido".

Barr repasó los factores que impulsaron la presión inflacionaria reciente , atribuyendo el incremento de precios a una sucesión de shocks globales acumulados en los últimos cinco años . Entre los principales desencadenantes citó las barreras arancelarias, las tensiones en Medio Oriente, los efectos duraderos de la guerra entre Rusia y Ucrania y, en el plano tecnológico, el boom de inversiones destinado al desarrollo de la inteligencia artificial.

El gobernador de la Reserva Federal, que apoyó la suba de tasas de interés de la semana pasada, destacó que era necesaria porque la Fed estaba "fuera de posición" dado el impacto de los choques en la economía.

El gobernador de la Fed, Michael Barr, afirmó que se necesitan más subidas de tipos.

Los comentarios de Barr se producen después de que otros funcionarios de la Reserva Federal advirtieran esta semana que cada vez resulta más difícil atribuir un carácter transitorio a los shocks de oferta , como los aranceles, el alza en los precios del petróleo y el despliegue de la IA, y asumir que sus presiones inflacionarias se disiparán por sí solas.

Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, afirmó este martes que los shocks del lado de la oferta no están resultando ser eventos aislados ni de corta duración, por lo que prevé que demandará tiempo para que puedan disiparse. Al mismo tiempo, Barkin alertó que los elevados niveles actuales de inflación corren el riesgo de impactar en la inflación futura.

"Con la inflación más de un punto porcentual por encima del objetivo, eso es un problema", señaló.

El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, afirmó este martes que los shocks del lado de la oferta no están resultando ser eventos aislados ni de corta duración, por lo que prevé que demandará tiempo para que puedan disiparse.

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, expresó una postura similar: "Esto no se parece en nada al patrón de un evento aislado que sustenta la hipótesis de no intervenir", señaló en un discurso pronunciado el lunes. Y agregó: "Necesitamos pruebas concretas de que estos shocks realmente están desapareciendo; de lo contrario, es difícil ver un camino creíble de regreso a la meta de inflación del 2%, y aún más difícil justificar que sigamos ignorando sus efectos".

Goolsbee subrayó que la Fed no necesitaría subir tanto los tasas si las presiones inflacionarias vinieran de la demanda, pero advirtió que tampoco será "indoloro".