Murió Rick Sollo, cantante del dúo Rick & Renner, en un accidente de helicóptero en Brasil + Agregar ámbito en









La aeronave desapareció el lunes en el estado de Santa Catarina. Los equipos de rescate encontraron los restos al día siguiente y confirmaron que ninguno de sus cinco ocupantes sobrevivió.

Rick Sollo tenía 59 años y se presentaba junto a Renner en una gira por los 40 años del dúo.

El cantante brasileño Rick Sollo, integrante del dúo sertanejo Rick & Renner, murió a los 59 años al caer el helicóptero en el que viajaba por la región serrana de Santa Catarina. En el accidente fallecieron otras cuatro personas, entre ellas el empresario Bruno Avelar.

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La aeronave había partido el lunes de Porto Belo con destino a São Joaquim, pero perdió contacto durante el trayecto. Tras una búsqueda que continuó durante la noche, los rescatistas localizaron los restos el martes en la zona de Urubici. El Cuerpo de Bomberos confirmó que no hubo sobrevivientes.

En el operativo participaron bomberos, perros rastreadores, drones y aeronaves de apoyo. Las autoridades aeronáuticas brasileñas investigan las causas de la caída. Aunque se reportaron condiciones meteorológicas adversas en la región, todavía no se determinó qué provocó el accidente.

Entre las otras víctimas estaba Bruno Avelar, un empresario de 41 años vinculado a Neymar y su familia. Avelar había participado como presentador en subastas benéficas del Instituto Projeto Neymar Jr.

El empresario Bruno Avelar, vinculado a Neymar y su familia, también murió en el accidente de helicóptero. Quién era Rick Sollo, la voz de Rick & Renner Rick Sollo, cuyo nombre era Geraldo Antônio de Carvalho, nació el 5 de diciembre de 1966 en Monte do Carmo, en el estado brasileño de Tocantins. Durante su infancia se mudó con su familia a Brasilia, donde comenzó a interesarse por la música y conoció a Ivair dos Reis Gonçalves, Renner, con quien formó un dúo en 1986.

Antes de llegar a las discográficas, Rick & Renner pasaron varios años cantando en bares y locales nocturnos. En 1991 grabaron un disco independiente y, al año siguiente, publicaron su primer álbum oficial. Su popularidad creció durante la década de 1990 hasta consolidarse con Ela é Demais, una de las canciones más reconocidas de su repertorio. Rick Sollo murió a los 59 años tras la caída del helicóptero en el que viajaba por Santa Catarina, Brasil. Rick también desarrolló una carrera como compositor y productor. Sus canciones fueron interpretadas por figuras de la música sertaneja como Chitãozinho & Xororó y João Paulo & Daniel. La dupla atravesó separaciones y posteriores reencuentros, mientras él editó trabajos como solista. En los últimos años había retomado las presentaciones con Renner y ambos celebraban las cuatro décadas desde el inicio de su proyecto musical.

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