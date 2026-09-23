Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Azerbaiyán y dijo estar "contento" con su presente en la Fórmula 1 + Agregar ámbito en









Tras su gran fin de semana en Madrid, el piloto argentino disputará este fin de semana la 15ª fecha de F1 en el callejero de Bakú.

Franco Colapinto palpió el Gran Premio de Azerbaiyan y dijo estar "contento" con su presente en la Fórmula 1 Gentileza - @francolapinto

Franco Colapinto vuelve al circuito callejero ubicado en la región del Cáucaso que recibió por primera vez a la categoría en 2016 bajo el nombre de GP de Europa. Desde 2017 pasó a ser el Gran Premio de Azerbaiyán y solo faltó en la agenda mundialista en 2020 por la pandemia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Bakú siempre es un circuito muy bueno para manejar, es uno de los mejores. Es una pista muy divertida, muy emocionante y con mucha adrenalina en la sección media y permite adelantamientos”, dijo el piloto argentino en la previa al comienzo de la actividad de este jueves, que será la primera práctica libre.

A Colapinto le caen bien los circuitos callejeros y explicó los motivos: “Son lugares en los que siempre hay que estar un poquito más concentrado, siempre estás muy enfocado, pero cuando hay un riesgo tan alto el foco sube un puntito más".

"Por lo general puedo extraer un poco más del auto. Son pistas muy técnicas y difíciles en las que hay que ir muy fino y al límite y un error se paga muy caro. El riesgo es tan grande que la adrenalina es mayor y por eso se disfruta tanto cuando una vuelta sale bien”, comentó al respecto el piloto argentino.

Por otro lado, Colapinto se refirió a su actualidad en la temporada 2026 de la Fórmula 1: "Estoy contento con el ritmo y hace falta hacer más trabajo y más esfuerzo para mantener estoy en marcha. Pero, sin dudas, el fin de semana de Madrid fue muy sólido y, probablemente, uno de mis mejores en F1 y hay que seguir así”.