Javier Milei aseguró que Argentina está preparada para afrontar la suba global de tasas: "Nos salen dólares por las orejas" + Agregar ámbito en









El Presidente y el ministro de Economía destacaron que el aporte de la balanza comercial genera en la actualidad un escenario distinto al de shocks externos anteriores. Asimismo, afirmaron que el mundo necesita lo que en Argentina hay en abundancia.

Javier Milei aseguró que el país tiene abundancia de dólares. Ámbito

El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina está en una buena posición para afrontar los shocks que la geopolítica imprime sobre las economías del mundo. En ese sentido, destacó que las suba de las tasas de interés de los distintos bancos centrales no representan un problema, ya que las mayores restricciones para el financiamiento son compensadas por los dólares provenientes de la balanza comercial.

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"Los dólares que no tenemos en el mercado financiero, los tenemos en abundancia del lado real, desde la balanza comercial", aseveró el mandatario en diálogo con TN, y con el ministro de Economía, Luis Caputo, a su lado. En ese sentido, sostuvo que, mientras antes impactos externos como los de una guerra "nos provocaban una crisis", ahora "nos salen dólares por las orejas", lo cual le da a la economía local mayor robustez para paliar el contexto global.

Vale recordar que, a partir del conflicto en Medio Oriente, se redujo fuerte la oferta de petróleo a nivel mundial, lo cual presionó al alza los precios. Como respuesta, la Fed de EEUU subió las tasas, lo cual encarece el financiamiento para todos los países.

Con la misma tónica que el mandatario, Caputo explicó que "el mundo necesita todo lo que Argentina tiene ventajas comparativas: energía, minerales críticos, alimentos y talento humano", por lo cual "si la situación mundial se pone aun más tensa, algo que nadie quiere, estamos en la mejor posición". Por ese motivo, señaló, "hay tanto interés en invertir en el país” , a la vez que pronosticó un nivel de inversiones "fenomenal" en la economía real.

Milei apuntó contra la ONU y volvió a afirmar que sacó a 14 millones de argentinos de la pobreza Los funcionarios declararon después de su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), institución que fue atacada por Milei por "meterse en temas que no se debería meter", como lo fue la pandemia de Covid-19 o ahora la regulación de la Inteligencia Artificial.

Tras su discurso, el Presidente volvió a recalcar que su gestión en el plano local es exitosa en materia de inflación, pobreza y crecimiento económico. "Sacamos a 14 millones de personas de la pobreza. La foto es mala, pero la película es la mejor de la historia. Si fuese peronista y le pusiese pauta a los medios, la mitad de las calles de Argentina tendrían mi nombre", ironizó de manera grandilocuente.