Las acciones de Netflix se desploman en Wall Street: la competencia con Youtube y la preocupación de inversores

Las acciones de la plataforma se desplomaron 11% en septiembre, acumulando un 23% de baja anual, mientras el S&P 500 sube 13%. Mientras Youtube expande su presencia en el salón, superando a Netflix en tiempo de TV en EEUU y ganando cuota de mercado.

Las acciones de la plataforma se desplomaron 11% en septiembre, acumulando un 23% de baja anual, mientras el S&P 500 sube 13%.

Tras el frustrado acuerdo para la adquisición de Warner Bros Discovery , que finalmente quedará bajo la órbita de Paramount (PSKY), los directivos de Netflix enfrentan crecientes dudas en Wall Street . La pérdida de esta operación clave dejó a los inversores en un terreno de incertidumbre sobre las vías de crecimiento futuro de la plataforma.

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Las acciones de Netflix se derrumbaron un 11% en septiembre, lo que aumentó la caída acumulada en el año al 23%. En contraste, el índice S&P 500 registra un alza del 13% en el mismo período.

Aunque los comentarios cautelosos de Wells Fargo sobre Netflix llamaron la atención esta semana, una nueva nota de análisis publicada por HSBC es la que causa mayor preocupación entre los inversores que aún respaldan al gigante del streaming.

" YouTube ha estado expandiendo rápidamente su presencia en el salón, habiendo capturado una cuota récord del 14,2% en el tiempo de televisión en EEUU (+80 puntos base interanuales) este julio", señaló el analista de HSBC Mohammed Khallouf.

En ese marco, Khallouf sostuvo que " este impulso se está haciendo cada vez más a costa directa de Netflix, ya que su cuota cayó a un mínimo plurianual del 7,8% (-100 puntos básicos interanuales). YouTube se ha beneficiado, en nuestra opinión, de una recepción decente al contenido original de Netflix. La recuperación a corto plazo del compromiso parece poco probable".

Las acciones de Netflix se derrumbaron un 11% en septiembre, lo que aumentó la caída acumulada en el año al 23%.

La competencia con YouTube

El analista destacó que YouTube está buscando reforzar su control sobre los principales creadores ofreciendo financiación directa, mayores pagos y marketing prioritario a cambio de exclusividad. Además, se encuentra renovando funcionalidades para los usuarios, como su nueva función "Shows" (lanzada este verano) que imita series al estilo Netflix.

"Estos pasos difuminan aún más las líneas entre el intercambio de vídeos y los streamers tradicionales con guion, y probablemente aumenten los costes asociados a los planes de Netflix para construir una biblioteca rival de contenido para creadores", subrayó Khallouf.

Competencia de YouTube: La plataforma de videos expande su presencia en el salón, superando a Netflix en tiempo de TV en EEUU y ganando cuota de mercado.

De acuerdo con el análisis de HSBC, Netflix enfrenta crecientes dificultades para retener a sus suscriptores. La firma advirtió que la pérdida de tracción de sus producciones originales coincide con una incipiente "fatiga de streaming" en EEUU, donde el gasto familiar en plataformas trepó un 22% interanual hasta promediar los u$s70 mensuales en 2025. Ante este escenario, HSBC anticipa que la empresa se verá obligada a elevar su presupuesto en contenidos para sostener los niveles de audiencia.

Cautela en los mercados y preocupación

Cabe precisar que los resultados del segundo trimestre de Netflix no hicieron prácticamente nada para aliviar las crecientes preocupaciones de Wall Street.

Las ventas no alcanzaron las estimaciones, la orientación para el tercer trimestre fue marcada por la cautela y las horas que los usuarios ven en la plataforma solo aumentaron un 2% en la primera mitad del año.

Cabe precisar que los resultados del segundo trimestre de Netflix no hicieron prácticamente nada para aliviar las crecientes preocupaciones de Wall Street. Imagen: Freepik

De alguna manera, mientras Netflix añade más programas de pódcast a la plataforma, eso difícilmente modifique en lo inmediato el clima de cautela e incertidumbre entre los inversores.