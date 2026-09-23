La ciudad de San Francisco inició una demanda contra Trump Media + Agregar ámbito en









La presentación judicial acusa a la compañía de haber ofrecido a operadores de Wall Street acceso anticipado a sus publicaciones, lo que podría haberles permitido operar con información antes de su difusión pública. El reclamo fue impulsado por el procurador de la ciudad, David Chiu.

San Francisco lleva a la Justicia a Trump Media & Technology Group (TMTG).

La ciudad de San Francisco presentó una demanda contra Trump Media & Technology Group (TMTG) por un servicio pago que permite acceder antes que el público general a publicaciones de Truth Social, la red social utilizada por Donald Trump. La urbe sostiene que esta modalidad podría dar una ventaja a operadores financieros capaces de pagar por información que puede impactar en los mercados.

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La acción judicial fue impulsada por el procurador de San Francisco, David Chiu, contra la compañía de la que Trump posee el 41%. El reclamo apunta especialmente contra Truth API, una herramienta lanzada en julio.

El servicio ofrece a sus suscriptores acceso anticipado a publicaciones de Trump, del vicepresidente JD Vance y de otras cuentas relevantes de Truth Social. La diferencia de tiempo es de apenas una fracción de segundo, pero, según la denuncia, puede resultar significativa para las firmas que utilizan sistemas de negociación algorítmica.

La suscripción puede alcanzar los u$s100.000 mensuales. Para la ciudad, el problema está en que quienes contratan el servicio pueden reaccionar antes ante mensajes capaces de generar movimientos en los mercados financieros.

La empresa de Trump enfrenta una demanda en San Francisco. San Francisco cuestiona el acceso pago a Truth Social Algunas declaraciones de Trump sobre cuestiones económicas y geopolíticas tuvieron impacto en activos como el petróleo. San Francisco considera que cobrar por recibir esas publicaciones antes que el resto de los usuarios genera una ventaja para los grandes operadores frente a otros inversores.

“Es corrupción, así de simple. Los californianos no deberían verse obligados a competir contra firmas de negociación adineradas que compran acceso anticipado a información que mueve el mercado”, afirmó Chiu en un comunicado. La presentación judicial también cuestiona el funcionamiento de Truth API bajo la legislación de California sobre competencia desleal. La ciudad busca que el servicio sea impedido y reclama medidas contra la empresa.

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