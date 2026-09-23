Las acciones de Apple alcanzaron un nuevo récord histórico y ya suben 25% en lo que va del año + Agregar ámbito en









El último avance se produjo después de la presentación de los nuevos productos de Apple. Hoy en día, su capitalización bursátil es de u$s4,9 billones.

El último avance se produjo después de la presentación de los nuevos productos de Apple. Hoy en día, su capitalización bursátil es de u$s4,9 billones.

Las acciones de Apple atraviesan un momento especialmente favorable justo cuando John Ternus asumió como nuevo CEO de la compañía, ya que alcanzaron este martes un máximo histórico de u$s345.

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El avance se produjo después de la presentación de los nuevos productos de Apple a comienzos de septiembre y llevó a la empresa a acumular una suba de 25% en lo que va del año. Hoy en día, su capitalización bursátil es de u$s4,9 billones.

Según Bull Theory, además, las acciones se encuentran 118.900% por encima de sus mínimos registrados durante el derrumbe de las empresas puntocom durante los 2000.

Uno de los principales focos de atención está puesto en el nuevo iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple. El dispositivo tiene un diseño similar al de un pasaporte y cuenta con una pantalla frontal de 5,4 pulgadas que, al abrirse, se transforma en una pantalla de 7,6 pulgadas.

El iPhone Duo llegará al mercado a fines de octubre con un precio inicial de u$s1.999, mientras que la versión de mayores prestaciones superará los u$s3.100. El producto apunta a convertirse en uno de los grandes lanzamientos tecnológicos de la temporada de compras de fin de año, aunque su elevado precio podría limitar su alcance.

El último avance se produjo después de la presentación de los nuevos productos de Apple. Hoy en día, su capitalización bursátil es de u$s4,9 billones. Wall Street sigue observando el clásico iPhone de Apple Sin embargo, el desempeño bursátil de Apple no depende exclusivamente del nuevo dispositivo plegable. Wall Street también sigue de cerca la evolución de la familia iPhone 18, que incorporó mejoras en batería y cámara y comenzó a venderse a nivel mundial el viernes pasado. A pesar de que el precio aumentó u$s100 respecto de la generación anterior, los primeros indicios apuntan a una demanda sólida. "Aunque las restricciones de suministro probablemente estén jugando un papel, creemos que la demanda se mantiene bien durante la primera semana del ciclo", señaló Amit Daryanani, analista de Evercore ISI. De esta manera, Apple llega al comienzo de la gestión de Ternus con una acción marcando récords, nuevos productos de alto precio y señales iniciales positivas para su principal fuente de ingresos. El comportamiento de las ventas del iPhone 18 y la recepción del iPhone Duo serán ahora algunos de los factores que determinarán si el fuerte impulso bursátil puede mantenerse.