Phoenix apuesta a la IA en Vaca Muerta: firma acuerdo con H&P y Corva para perforación automatizada

La compañía integrará modelos predictivos y sistemas automatizados en sus operaciones no convencionales para mejorar tiempos, costos y eficiencia en la toma de decisiones.

El convenio, rubricado en Tulsa (Estados Unidos), marca un paso relevante en la integración de tecnologías avanzadas dentro del sector oil & gas argentino.

En un movimiento que refuerza la tendencia hacia la digitalización del sector energético, Phoenix Global Resources firmó un acuerdo estratégico con Helmerich & Payne (H&P) y Corva para incorporar inteligencia artificial (IA) en sus operaciones de perforación no convencional en Vaca Muerta .

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El convenio, rubricado en Tulsa (Estados Unidos), marca un paso relevante en la integración de tecnologías avanzadas dentro del sector oil & gas argentino. La iniciativa permitirá combinar capacidades de análisis predictivo con sistemas de perforación automatizada, con el objetivo de optimizar la operación, reducir tiempos de perforación y mejorar la consistencia en la toma de decisiones.

El CEO de Phoenix, Pablo Bizzotto, destacó que la compañía se posiciona entre las primeras del país en implementar inteligencia artificial en equipos de perforación en Vaca Muerta. “Esta tecnología nos permitirá optimizar la operación, tiempos y costos y mejorar la seguridad de nuestros colaboradores”, afirmó.

El acuerdo contempla la conexión entre la solución de perforación predictiva de Corva y la plataforma Autodriller de H&P, actualmente operativa en el RIG 234 de Phoenix. Esta integración habilita la incorporación de análisis de datos en tiempo real al sistema de control automatizado, elevando la visibilidad operativa en el pozo.

En términos técnicos, el sistema procesa variables clave como peso sobre el trépano, revoluciones por minuto (RPM), presión diferencial y velocidad de penetración (ROP). A partir de estos datos, la inteligencia artificial genera recomendaciones de parámetros óptimos basadas en información histórica de pozos cercanos.

Estas sugerencias son luego evaluadas en campo por el Company Man y el perforador, lo que permite combinar automatización con validación humana en la toma de decisiones.

Desde Corva, su Executive Chairman, Dharmesh Mehta, subrayó el cambio de paradigma: “Estamos pasando de decisiones basadas en datos a una ejecución impulsada por datos, con optimización en tiempo real y resultados medibles en perforación”.

Un hito tecnológico en la industria

La implementación representa la primera vez que esta integración tecnológica se despliega en una plataforma de H&P a nivel global, lo que posiciona a la Argentina —y particularmente a Vaca Muerta— como un terreno de prueba para soluciones digitales avanzadas en el upstream.

Por su parte, Mike Lennox, ejecutivo de H&P, destacó el valor del trabajo conjunto: “Este despliegue refleja lo que puede lograrse cuando los equipos se alinean en torno a un objetivo operativo común, con foco en desempeño y seguridad”.

La tecnología ya fue testeada con resultados positivos y comenzará a aplicarse de forma continua en el próximo PAD que perforará Phoenix en su yacimiento insignia, Mata Mora Norte.

Eficiencia, costos y competitividad

La incorporación de inteligencia artificial en la perforación no convencional aparece como un factor clave para mejorar la competitividad en Vaca Muerta, en un contexto donde la eficiencia operativa resulta determinante para sostener niveles de inversión y producción.

Con este acuerdo, Phoenix refuerza su estrategia de innovación tecnológica para optimizar procesos, reducir costos y consolidar su posicionamiento dentro del desarrollo del shale argentino.