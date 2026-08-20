El impulso de la IA dispara un 52% los beneficios del S&P 500 en el segundo trimestre de 2026

Las compañías vinculadas con la infraestructura de inteligencia artificial explicaron un tercio del crecimiento del beneficio por acción del S&P 500.

Las compañías vinculadas con la infraestructura de inteligencia artificial explicaron un tercio del crecimiento del beneficio por acción del S&P 500.

Durante el segundo trimestre de 2026, las empresas que integran el S&P 500 avanzaron hacia un crecimiento agregado de sus beneficios del 52% interanual , impulsadas especialmente por el auge de la inteligencia artificial (IA).

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El sector tecnológico registró un salto de aproximadamente 74% en sus ganancias , aunque una parte importante del incremento estuvo vinculada con las inversiones que algunas grandes compañías realizaron en empresas relacionadas con la inteligencia artificial.

Uno de los casos más destacados fue el de Alphabet , matriz de Google, que contabilizó una ganancia no realizada de u$s77.100 millones sobre sus inversiones en acciones. Amazon , por su parte, registró u$s53.400 millones en ingresos antes de impuestos asociados principalmente con sus participaciones en Anthropic , una de las compañías líderes en inteligencia artificial generativa.

Estos resultados introducen un matiz importante en la lectura de las ganancias del S&P 500. Si se excluyeran los beneficios derivados de la revaluación de estas inversiones, el crecimiento de las ganancias del índice durante el segundo trimestre sería de aproximadamente 33% , todavía una cifra muy elevada y la mejor desde 2021.

El impacto de la IA no se limita a las inversiones financieras. De acuerdo con Goldman Sachs , las compañías vinculadas con la infraestructura de inteligencia artificial explicaron aproximadamente un tercio del crecimiento del beneficio por acción del S&P 500 durante el trimestre.

La expansión de los centros de datos, la demanda de chips y el crecimiento del gasto corporativo en infraestructura tecnológica favorecieron especialmente a las empresas relacionadas con el ecosistema de IA.

Las compañías vinculadas con la infraestructura de inteligencia artificial explicaron un tercio del crecimiento del beneficio por acción del S&P 500. Depositphotos

El fenómeno también se refleja en la amplitud de los resultados. Siete de los 11 principales sectores del S&P 500 registraron incrementos de dos dígitos en sus ganancias. El sector energético, por ejemplo, mostró un crecimiento estimado de alrededor del 143%.

Además, más del 85% de las compañías que habían presentado sus resultados hasta ese momento superaron las expectativas de beneficios de los analistas.

El mercado empieza a mirar el costo del boom

Pese al fuerte crecimiento, los inversores comenzaron a cuestionar cuánto de esta expansión puede mantenerse en el tiempo. Las ganancias contables derivadas de la revaluación de participaciones pueden revertirse rápidamente si las valoraciones de las compañías de IA caen.

La preocupación también alcanza al enorme volumen de capital necesario para construir centros de datos y ampliar la infraestructura necesaria para sostener el desarrollo de la IA. Nvidia, por ejemplo, anunció una garantía de hasta u$s105.000 millones para respaldar el alquiler de un gigantesco centro de datos de OpenAI en Ohio.

Para el tercer trimestre, los analistas elevaron sus previsiones y ahora esperan un crecimiento de las ganancias del S&P 500 de 29,2%, frente al 27,6% proyectado a comienzos de julio.

El desafío para Wall Street será determinar si el boom de la IA puede continuará con la generación de beneficios operativos sostenibles o si una parte demasiado importante del crecimiento actual depende de valoraciones financieras que podrían ser mucho más volátiles.