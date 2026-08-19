El Top 10 de las acciones del S&P 500 que ya subieron más de 100% en el año

El principal denominador común de las empresas del ranking es el almacenamiento de datos y los semiconductores.

Uno de los aspectos más llamativos del ranking es la fuerte presencia de acciones del S&P 500 vinculadas con el almacenamiento de datos y los semiconductores.

El rally de Wall Street en 2026 dejó una postal poco habitual: 15 acciones integrantes del S&P 500 acumularon ganancias superiores al 100% en lo que va del año , de acuerdo con datos de FactSet, que incluye información a agosto de 2026.

El listado muestra un mercado en el que la inteligencia artificial y la expansión de la infraestructura tecnológica siguen siendo algunos de los principales motores, aunque el fenómeno también alcanzó a empresas vinculadas con energía, semiconductores, almacenamiento y ciberseguridad.

El liderazgo es contundente. SanDisk (SNDK) registró una extraordinaria suba de 584,69% en el año, muy por encima del resto del grupo. En segundo lugar se ubicó Dell Technologies (DELL) , con un avance de 272,53% , mientras que Micron Technology (MU) quedó tercera, con una ganancia de 228,48% .

El cuarto puesto fue para Seagate Technology (STX) , cuyas acciones avanzaron 228,14% , seguida por Western Digital (WDC) , con una suba de 190,33% .

La lista continúa con Intel (INTC) , que acumuló un incremento de 160,31% , y Marvell Technology (MRVL) , con 151,87% . En el octavo lugar apareció Lumentum Holdings (LITE) , con una mejora de 135,68% , mientras que Hewlett Packard Enterprise (HPE) avanzó 132,26% .

El décimo puesto correspondió a Advanced Micro Devices (AMD), con un alza de 125,26% en lo que va de 2026.

La revolución de la IA llega al almacenamiento

Uno de los aspectos más llamativos del ranking es la fuerte presencia de compañías vinculadas con el almacenamiento de datos y los semiconductores. SanDisk, Micron, Seagate y Western Digital ocupan cuatro de las primeras cinco posiciones. El patrón no parece casual: el crecimiento de la inteligencia artificial está provocando una expansión acelerada de los centros de datos y, con ella, una mayor necesidad de memoria y almacenamiento.

Uno de los aspectos más llamativos del ranking es la fuerte presencia de acciones del S&P 500 vinculadas con el almacenamiento de datos y los semiconductores.

El caso de SanDisk sobresale especialmente. Su ganancia implica que la acción multiplicó varias veces su valor desde comienzos de año y se convirtió, por amplio margen, en la compañía del S&P 500 con mejor desempeño en 2026 dentro de este relevamiento.

Micron, por su parte, se benefició de la creciente demanda de memorias de alto rendimiento asociadas con las aplicaciones de inteligencia artificial. En tanto, Seagate y Western Digital quedaron expuestas al aumento de las necesidades de almacenamiento que acompaña la expansión de los centros de datos.

Dell, Intel y AMD: los grandes fabricantes también despegaron

El fenómeno no se limitó a los proveedores de memoria y almacenamiento. Dell Technologies mantiene una posición relevante en servidores e infraestructura tecnológica, un mercado que recibió un fuerte impulso por las inversiones de las grandes compañías tecnológicas en inteligencia artificial.

También llamó la atención el desempeño de Intel. El fabricante de chips volvió a ubicarse entre las grandes ganadoras del índice después de atravesar varios años de dificultades y una intensa transformación de su estrategia.

AMD, en tanto, es uno de los principales competidores de Nvidia en el mercado de aceleradores y procesadores destinados a inteligencia artificial y centros de datos.

No todo es inteligencia artificial

Aunque la IA es el principal denominador común del ranking, el fenómeno también alcanzó a otros sectores. Después del top 10 aparecen Marathon Petroleum (MPC), con una suba de 124,55%; Moderna (MRNA), con 116,19%; Valero Energy (VLO), con 114,54%; Teradyne (TER), con 107,58%; y Palo Alto Networks (PANW), con 103,51%.

La presencia de Marathon Petroleum y Valero demuestra que el rally de las acciones líderes también alcanzó al sector energético, mientras que Moderna y Palo Alto Networks reflejan otros focos de interés del mercado, como la biotecnología y la ciberseguridad.

Teradyne, por su parte, aporta otra conexión con la tecnología: la compañía fabrica equipos de prueba para semiconductores y soluciones vinculadas con automatización.