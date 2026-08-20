Wall Street no logra sostener el rebote: cae por la baja de los bonos del Tesoro y el rebote del petróleo + Agregar ámbito en









El repunte de los bonos del Tesoro de EEUU a largo plazo perdió fuerza y los futuros de las acciones estadounidenses operan sin una tendencia clara. El aumento del petróleo volvió a poner los riesgos inflacionarios en la mira de los inversores.

¿El petróleo impulsa la caída de Wall Street? Bonos del Tesoro presionan. Robb Miller

Los principales índices de Wall Street caen este jueves. El respiro que ofreció el mercado de bonos parece desvanecerse esta jornada, ya que los bonos del gobierno estadounidense caen y mantiene a las acciones bajo presión, mientras el petróleo vuelve a acercarse a los u$s100 y reaviva los temores inflacionarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El repunte global de los bonos, impulsado por el plan del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, de aumentar la recompra de deuda a largo plazo, podría ser efímero, debido a la persistente preocupación por los problemas fiscales y la elevada inflación a nivel mundial.

De hecho, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 30 años suben 0,8 puntos esta jornada, luego de la fuerte caída de la rueda pasada. Además, se planteó que el efecto positivo en otros mercados de bonos probablemente sería limitado, dado que muchos gobiernos en todo el mundo también se enfrentan a crecientes deudas y déficits presupuestarios.

Esto ocurre en paralelo al rebote en los precios del petróleo durante los últimos días. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,23% hasta u$s93,52 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 2,51%, hasta los u$s86,35 el barril.

¿El petróleo impulsa la caída de Wall Street? Bonos del Tesoro presionan. Depositphotos Claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 retrocede 0,27%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,52%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,59% a la baja.

Las acciones con mayores subas del S&P 500 son CF Industries (+5,8%), Super Micro Computer (+2,9%) y Corteva (+3,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Moderna (-17%), Walmart (-8,7%) y Synchrony (-3,8%). Esta jornada se conocieron los resultados trimestrales de Walmart. Si bien en términos generales el balance fue positivo, registró un nivel de ventas débiles y el menor crecimiento en EEUU en años. Un resultado poco común que probablemente genere preocupación sobre la desaceleración de la principal cadena de venta minorista, en consonancia con el lento crecimiento de la economía estadounidense. En Europa, el Euro Stoxx cae 0,31%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán cae 0,62% y el CAC francés retrocede 0,50%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,02%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,80%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,24%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 5,89% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,46%.