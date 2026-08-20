El riesgo país opera encima de los 515 puntos pero los ADRs suben hasta 3,2% en Wall Street + Agregar ámbito en









Analistas advierten que los factores locales pesan sobre la medición que realiza el J.P Morgan. ¿Hasta dónde podría subir?

El riesgo país sigue su rally alcista. Depositphotos

El riesgo país opera en los 517 puntos básicos y se desacopla de la deuda emergente que, en la jornada previa, mejoró su performance ante la decisión de EEUU de recomprar bonos del Tesoro para bajar los rendimientos. Este jueves también se conocerá la balanza comercial de julio. El primer semestre tuvo un superávit de u$s13.923 millones.

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El S&P Merval sube 0,8% a 2.898.335,830 puntos básicos, así las acciones líderes que más avanzan son: Transportadora de Gas del Sur, YPF y Ecogas con el, 2,3%, 1,9%, y 1,5%, respectivamente. Por su parte, los ADRs registran mayoría de avances de la mano de Transportadora de Gas del Sur (+3,2%), Grupo Supervielle (+2,5%), y YPF (+1,6%).

En la jornada previa, los mercados emergentes tuvieron una jornada positiva, aunque los bonos argentinos que cotizan en Nueva York registraron leves caídas. "Esto vuelve a mostrar que los problemas argentinos están siendo vistos como principalmente internos, más que producto del contexto internacional", dijo la economista Elena Alonso.

La señal de alarma llega por parte del exterior. El miércoles, el Gobierno de Estados Unidos duplicó el tamaño de sus operaciones de recompra de bonos del Tesoro de largo plazo, como forma de contener las tasas que en las últimas jornadas llevó al rendimiento del bono a 30 años a máximos no vistos desde 2007.

En ese marco, los índices bursátiles de Wall Street repuntaron y se logró disminuir las tasas de los bonos de 10 y 30 años. Así comprimió el riesgo país de la deuda emergente pero Argentina no se vio beneficiada por este motivo, lo que pone en advertencia al Gobierno.