Dólar bajo presión: Carlos Melconian explicó por qué no se dispara pero tampoco genera confianza + Agregar ámbito en









El economista descartó complicaciones severas del dólar de cara al 2027 pero advirtió que la tensión cambiaria responde a la falta de aceptabilidad del peso como moneda. Su diagnóstico más duro: el Gobierno enfrenta cuatro metas incompatibles.

Carlos Melconian rechazó el concepto de que el precio del dólar vuelva a "picarse" para el período electoral. Mariano Fuchila

El economista Carlos Melconian rechazó el concepto de que el precio del dólar vuelva a "picarse" para el período electoral y concentró su análisis en la pérdida de competitividad y la debilidad estructural de la moneda local.

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En una entrevista con Todo Noticias, el ex titular del Banco Nación indicó que “vos en el dólar tenés dos cosas: la demanda y el precio”. En ese marco, subrayó que el aumento del dólar en los últimos meses responde fundamentalmente a factores de demanda y no a un escape del precio.

El detalle del problema de fondo Melconian explicó que la tensión sobre el dólar no es exclusivamente electoral, sino que ya existía pero permanecía oculta gracias al ingreso de divisas de Vaca Muerta y el sector agropecuario. “El dólar ya se viene moviendo,” advirtió, detallando que los argentinos continúan comprando dólares por diversos factores.

Melconian explicó que la tensión sobre el dólar no es exclusivamente electoral. Depositphotos El economista apuntó a la falta de fe en la moneda nacional como un fenómeno cultural de la sociedad argentina y bromeó sobre la contradicción de dirigentes que impulsan el peso tras haber guardado sus ahorros en dólares.

Según Melconian, la postura de la dirigencia cambia al asumir cargos y notar los problemas de la dolarización, un giro que refleja una dificultad de fondo en la aceptabilidad del esquema.

A su vez, señaló que el problema de fondo es la falta de aceptabilidad del peso como moneda, un fenómeno explicado por la historia inflacionaria del país y la dinámica de la gestión actual. Melconian fue crítico en ese punto, y advirtió que la política cambiaria carece de claridad hacia adelante. “Hoy la Argentina no se sabe si quiere la bimonetariedad, la dolarización, la pesificación... y va para adelante,” afirmó. Según Melconian, la postura de la dirigencia cambia al asumir cargos y notar los problemas de la dolarización, un giro que refleja una dificultad de fondo en la aceptabilidad del esquema. Incertidumbre y metas incompatibles Para el economista, esa ambigüedad genera incertidumbre en el mercado ya que, sin una dirección clara sobre qué modelo monetario adoptará el país, resulta difícil inspirar confianza. Además, criticó que el Gobierno “distraiga” a la gente con indicadores secundarios, como la inflación mayorista, cuando el verdadero desafío radica en recuperar la confianza en el manejo de la economía. “Le hace mal esto al Presidente,” sentenció. Melconian planteó que el Gobierno enfrenta cuatro metas incompatibles, acumular reservas, sostener el dólar a $ 1500, reactivar la economía y bajar la inflación, y advirtió que será necesario priorizar solo algunas.