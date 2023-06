El mercado "mide" la fórmula De Pedro-Manzur y la continuidad de Sergio Massa

Si bien Cristina Fernández de Kirchner aún no se pronunció al respecto , el oficialismo ala kirchnerista, a través de Unión Por la Patria, definió este jueves la fórmula que presentará para las elecciones primarias que se realizarán en agosto y eligió a Eduardo Wado de Pedro como su precandidato a presidente y a Juan Manzur como su vice. El mercado empieza a evaluar el escenario electoral y hace sus apuestas a distintos activos en este sentido.

Uno de los elementos que implica, hasta el momento la presentación de esta fórmula es el hecho de que el ministro de Economía, Sergio Massa, no será candidato por el momento y, según apunta el economista Federico Glustein, “eso va a permitir ofrecerle al Fondo Monetario Internacional (FMI) cierta previsibilidad en el sentido de que no va a mezclar la cuestión electoral en la negociación del nuevo acuerdo”. En ese sentido, señala que es positivo para la economía local que siga adelante y que no se rompan las condiciones actuales.