Wado-Manzur: ¿fórmula cerrada o puede haber algo más?

La supuesta fórmula presidencial, dado que no fue confirmada, de Unión por la Patria, encabezada por Eduardo "Wado" de Pedro y secundado por Juan Manzur, no conformó a gran parte del oficialismo, en especial a los gobernadores. Es por eso que aún no puede darse por cerrada la posibilidad de que el vice sea otro candidato en lugar del tucumano.

No hubo euforia ayer en el oficialismo tras correr la versión de la fórmula. Apenas dirigentes de segundas y terceras líneas se lanzaron en un apoyo que nunca se masificó. De hecho, no hubo palabra alguna de los tres socios con acción de oro dentro de la coalición gobernante. No habló Cristina Kirchner, no habló Sergio Massa, y no habló el presidente Alberto Fernández.