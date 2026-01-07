El oro cayó mientras que los inversores reevalúan la situación entre Estados Unidos y Venezuela + Seguir en









Al igual que el principal metal, otros como la plata, el platino y el paladio también sufrieron pérdidas.

A cuánto cotiza el principal metal este miércoles.

El oro se debilitó luego de que los inversores reevaluaron su situación en el marco de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, así también como por la fortaleza del dólar.

En ese sentido, el oro al contado perdió un 0,7%, a u$s4.459,80 por onza, tras tocar brevemente un máximo de más de una semana al principio de la sesión. El 26 de diciembre, el lingote tocó un máximo histórico de u$s4.549,71, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero restaban un 0,5%, a u$s4.471,3.

oro lingotes.jpg freepik.es El oro opera bajó la presión del dólar y los movimientos de EEUU "Ha sido un comienzo de año bastante frenético y volátil, por lo que parece oportuna una recogida de beneficios y una reevaluación de la situación venezolana", expresó Jamie Dutta, de Nemo.money.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el martes un plan para refinar y vender hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano que están varados en Venezuela por el bloqueo estadounidense. Sumado a eso, el dólar rondaba máximos de más de dos semanas, lo que encareció los metales cotizados en el billete verde para los tenedores de otras divisas.

La plata al contado bajó un 2,3%, a u$s79,4 la onza, por debajo del máximo histórico de u$s83,62 alcanzado el 29 de diciembre. En otros metales preciosos, el platino perdió un 6%, a u$s2.297,56, retrocediendo desde el máximo histórico de 2.478,5 dólares alcanzado el lunes y después de haber llegado a subir un 3% más temprano en la sesión. Asimismo, el paladio restó un 4,5%, a u$s1.740,12.