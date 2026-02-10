Si tenés dudas comunicate

10 de febrero 2026 - 11:54

NGEx sumó 5.000 metros de perforación en Lunahuasi y confirmó mineralización de alta ley

La canadiense NGEx Minerals anunció resultados sobresalientes de perforación en Lunahuasi, en San Juan, con intersecciones de más de un kilómetro y tramos de cobre equivalente de muy alta ley.

El programa Fase 4 avanza incluso por delante del cronograma previsto. A la fecha, la compañía ya perforó más de 17.000 metros (unos 5.000 más que en el informe anterior).

NGEx Minerals

La minera canadiense NGEx Minerals, parte del grupo Lundin Mining, volvió a sacudir el tablero de la minería argentina con nuevos resultados de perforación en su proyecto Lunahuasi, ubicado en el distrito Vicuña, en la provincia de San Juan. Los datos correspondientes a cuatro pozos del programa de perforación Fase 4 no solo confirman el carácter de alta ley del yacimiento de cobre, oro y plata, sino que también refuerzan su potencial de escala, posicionándolo entre los descubrimientos más relevantes de la cordillera andina.

Entre los resultados destacados, el pozo DPDH049 interceptó 1.246,5 metros con una ley promedio de 0,86% de cobre equivalente (CuEq) desde los 116,5 metros de profundidad, incluyendo tramos de altísima ley como 13,61 metros con 6,15% CuEq, 7,45 metros con 15,03% CuEq y 3,60 metros con 26,87% CuEq. Se trata de una intersección de dimensiones poco habituales, que confirma la presencia de un sistema mineralizado robusto y continuo.

Informate más

Otros pozos también arrojaron resultados sobresalientes. El DPDH057 interceptó 131 metros con 5,09% CuEq, con segmentos que alcanzan hasta 29,05% CuEq, mientras que el DPDH060 registró 32,3 metros con 4,95% CuEq, incluyendo intervalos cercanos al 20% CuEq. A su vez, el pozo DPDH055 devolvió 49 metros con 2,29% CuEq, reforzando la consistencia del sistema.

El presidente y CEO de NGEx Minerals, Wojtek Wodzicki, explicó que estos resultados confirman la coexistencia de dos estilos clave de mineralización en Lunahuasi: una amplia envolvente de mineralización diseminada y en stockwork, y vetas masivas de sulfuros de muy alta ley. “Ambos estilos son fundamentales y demuestran el tamaño, la fortaleza y la opcionalidad del sistema mineralizado”, señaló.

Según detalló el ejecutivo, el intercepto del pozo DPDH057 constituye un primer testeo de una zona “wedge” que permanecía sin explorar entre perforaciones previas y la superficie. En ese sector, la zona Saturn continúa completamente abierta hacia arriba, con un potencial vertical de unos 400 metros, lo que abre nuevas expectativas de crecimiento del recurso.

El programa Fase 4 avanza incluso por delante del cronograma previsto. A la fecha, la compañía ya perforó más de 17.000 metros (unos 5.000 más que en el informe anterior), con 12 pozos completados, ocho en ejecución y ocho equipos de perforación activos en simultáneo. "La orientación de los pozos de perforación se ha centrado en perforaciones de mayor tamaño y en la prueba de nuevos objetivos de exploración, y cuatro de los ocho pozos actuales superan los 1.000 m de profundidad", recalcó el último reporte al que accedió Energy Report.

El objetivo inicial fue profundizar y expandir las zonas Saturn, Mars y Jupiter, para luego pasar a perforaciones de mayor espaciamiento que permitan evaluar blancos conceptuales de escala regional y potenciales nuevos descubrimientos.

El objetivo inicial fue profundizar y expandir las zonas Saturn, Mars y Jupiter, para luego pasar a perforaciones de mayor espaciamiento que permitan evaluar blancos conceptuales de escala regional y potenciales nuevos descubrimientos.

NGEx_Minerals_Informacion_Campaña_Perforación

Lunahuasi es un proyecto 100% propiedad de NGEx Minerals y forma parte del distrito Vicuña, una de las regiones cupríferas más relevantes de la cordillera de los Andes. En este corredor minero se ubican también la mina Caserones y los proyectos Josemaría y Filo del Sol, que dieron origen a Vicuña Corp., hoy controlada en partes iguales por BHP y Lundin. NGEx, además, opera el proyecto Los Helados en Chile, consolidando una presencia estratégica en uno de los cinturones metalíferos más importantes de Sudamérica.

NGEx desembarca en La Rioja y amplía el corredor Vicuña

En paralelo a los avances en San Juan, NGEx Minerals anunció su desembarco en la provincia de La Rioja, donde iniciará tareas de prospección y perforación de cobre y oro a través de su subsidiaria local Pampa Exploración. El proyecto Solitario 17 apunta a extender el distrito Vicuña hacia territorio riojano, incorporando a la provincia a un corredor geológico de escala internacional.

La llegada de NGEx marca un hito para La Rioja, que suma a su territorio a uno de los clústeres mineros más prometedores del planeta. El proyecto abre una nueva etapa de inversiones, generación de empleo local y desarrollo productivo, en un contexto de creciente interés global por el cobre como mineral clave para la transición energética.

Con presencia en San Juan, Chile y ahora La Rioja, NGEx refuerza su apuesta por el distrito Vicuña y consolida a la Argentina como un actor cada vez más relevante en el mapa global del cobre, el oro y la plata. Los resultados de Lunahuasi y la expansión territorial del grupo anticipan un nuevo capítulo de exploración de alto impacto para la minería argentina.

