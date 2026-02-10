NGEx sumó 5.000 metros de perforación en Lunahuasi y confirmó mineralización de alta ley

La canadiense NGEx Minerals anunció resultados sobresalientes de perforación en Lunahuasi, en San Juan, con intersecciones de más de un kilómetro y tramos de cobre equivalente de muy alta ley.

La minera canadiense NGEx Minerals , parte del grupo Lundin Mining , volvió a sacudir el tablero de la minería argentina con nuevos resultados de perforación en su proyecto Lunahuasi , ubicado en el distrito Vicuña , en la provincia de San Juan . Los datos correspondientes a cuatro pozos del programa de perforación Fase 4 no solo confirman el carácter de alta ley del yacimiento de cobre, oro y plata , sino que también refuerzan su potencial de escala , posicionándolo entre los descubrimientos más relevantes de la cordillera andina.

Entre los resultados destacados, el pozo DPDH049 interceptó 1.246,5 metros con una ley promedio de 0,86% de cobre equivalente (CuEq) desde los 116,5 metros de profundidad, incluyendo tramos de altísima ley como 13,61 metros con 6,15% CuEq , 7,45 metros con 15,03% CuEq y 3,60 metros con 26,87% CuEq . Se trata de una intersección de dimensiones poco habituales, que confirma la presencia de un sistema mineralizado robusto y continuo.

Otros pozos también arrojaron resultados sobresalientes. El DPDH057 interceptó 131 metros con 5,09% CuEq , con segmentos que alcanzan hasta 29,05% CuEq , mientras que el DPDH060 registró 32,3 metros con 4,95% CuEq , incluyendo intervalos cercanos al 20% CuEq. A su vez, el pozo DPDH055 devolvió 49 metros con 2,29% CuEq , reforzando la consistencia del sistema.

El presidente y CEO de NGEx Minerals, Wojtek Wodzicki , explicó que estos resultados confirman la coexistencia de dos estilos clave de mineralización en Lunahuasi: una amplia envolvente de mineralización diseminada y en stockwork, y vetas masivas de sulfuros de muy alta ley. “Ambos estilos son fundamentales y demuestran el tamaño, la fortaleza y la opcionalidad del sistema mineralizado”, señaló.

Según detalló el ejecutivo, el intercepto del pozo DPDH057 constituye un primer testeo de una zona “wedge” que permanecía sin explorar entre perforaciones previas y la superficie. En ese sector, la zona Saturn continúa completamente abierta hacia arriba, con un potencial vertical de unos 400 metros , lo que abre nuevas expectativas de crecimiento del recurso.

El programa Fase 4 avanza incluso por delante del cronograma previsto. A la fecha, la compañía ya perforó más de 17.000 metros (unos 5.000 más que en el informe anterior), con 12 pozos completados, ocho en ejecución y ocho equipos de perforación activos en simultáneo. "La orientación de los pozos de perforación se ha centrado en perforaciones de mayor tamaño y en la prueba de nuevos objetivos de exploración, y cuatro de los ocho pozos actuales superan los 1.000 m de profundidad", recalcó el último reporte al que accedió Energy Report.

El objetivo inicial fue profundizar y expandir las zonas Saturn, Mars y Jupiter, para luego pasar a perforaciones de mayor espaciamiento que permitan evaluar blancos conceptuales de escala regional y potenciales nuevos descubrimientos.

NGEx_Minerals_Informacion_Campaña_Perforación

Lunahuasi es un proyecto 100% propiedad de NGEx Minerals y forma parte del distrito Vicuña, una de las regiones cupríferas más relevantes de la cordillera de los Andes. En este corredor minero se ubican también la mina Caserones y los proyectos Josemaría y Filo del Sol, que dieron origen a Vicuña Corp., hoy controlada en partes iguales por BHP y Lundin. NGEx, además, opera el proyecto Los Helados en Chile, consolidando una presencia estratégica en uno de los cinturones metalíferos más importantes de Sudamérica.

NGEx desembarca en La Rioja y amplía el corredor Vicuña

En paralelo a los avances en San Juan, NGEx Minerals anunció su desembarco en la provincia de La Rioja, donde iniciará tareas de prospección y perforación de cobre y oro a través de su subsidiaria local Pampa Exploración. El proyecto Solitario 17 apunta a extender el distrito Vicuña hacia territorio riojano, incorporando a la provincia a un corredor geológico de escala internacional.

La llegada de NGEx marca un hito para La Rioja, que suma a su territorio a uno de los clústeres mineros más prometedores del planeta. El proyecto abre una nueva etapa de inversiones, generación de empleo local y desarrollo productivo, en un contexto de creciente interés global por el cobre como mineral clave para la transición energética.

Con presencia en San Juan, Chile y ahora La Rioja, NGEx refuerza su apuesta por el distrito Vicuña y consolida a la Argentina como un actor cada vez más relevante en el mapa global del cobre, el oro y la plata. Los resultados de Lunahuasi y la expansión territorial del grupo anticipan un nuevo capítulo de exploración de alto impacto para la minería argentina.