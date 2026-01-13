El petróleo acelera las subas y alcanza su máximo valor en dos meses ante las preocupaciones por la oferta de Irán + Seguir en









El petróleo sube con fuerza impulsado por una mayor prima de riesgo geopolítico: las tensiones entre Estados Unidos e Irán, sumadas a la incertidumbre sobre Venezuela, reavivan los temores sobre el suministro y empujan al Brent a máximos de dos meses.

Trump dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán estará sujeto a una tasa arancelaria del 25%

El petróleo Brent escala casi 2% este martes 13 de enero, en medio de tensiones entre Irán y EEUU, tras las protestas y las amenazas de Donald Trump que genera preocupación por el suministro. Así, el Brent sube por cuarta jornada consecutiva hacia su nivel más alto en dos meses.

Los futuros del Brent subían 1,7%, ‌a u$s64,93 por barril. En tanto, el crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba un 1,7%, ‌a u$s60,52. "El mercado petrolero está protegiendo los ‌precios frente a factores geopolíticos, como la posible exclusión de las exportaciones de Irán, los problemas en torno a Venezuela, las conversaciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y la cuestión de Groenlandia", dijo John Evans, analista de PVM Oil Associates.

Irán, uno de los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), se enfrenta a sus mayores manifestaciones antigubernamentales en años. La represión gubernamental contra los manifestantes, que según un grupo de defensa de los derechos ha causado centenares de muertos y miles de detenidos, provocó la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una posible acción militar.

trump irán Trump amenazó a Irán con intervención militar Trump dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán estará sujeto a una tasa arancelaria del 25% sobre cualquier negocio realizado con Estados Unidos. Irán exporta gran parte de su petróleo a China. La prima del crudo Brent respecto al Dubái, la referencia en Oriente Medio, subió el martes a su nivel más alto desde julio, ya que las tensiones geopolíticas en Irán y Venezuela apoyaban al marcador global de precios, mostraron datos de LSEG.

"Los disturbios en Irán han añadido entre 3 y 4 dólares por barril de prima de riesgo geopolítico a los precios del petróleo, en nuestra opinión", dijo Barclays en una nota.

El efecto Venezuela Los ‍mercados también están lidiando con la preocupación de que una oferta adicional de crudo llegue al mercado debido a la vuelta anticipada de Venezuela a las exportaciones. Tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, Trump dijo la semana pasada que Caracas está dispuesta a entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo sujetos a sanciones occidentales. Las casas comerciales mundiales de petróleo han surgido como los primeros ganadores en la carrera por controlar los flujos de crudo venezolano, adelantándose a las grandes energéticas estadounidenses.