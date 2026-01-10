Guiño a inversores: Donald Trump decreta la "emergencia nacional" en EEUU para proteger los ingresos por ventas de petróleo de Venezuela + Seguir en









El presidente de los EEUU busca incentivar a las compañías de su país para impulsar la extracción petrolera en territorio venezolano.

Donald Trump busca blindar su estrategia sobre el petróleo venezolano.

Mientras aún se definen las condiciones de la transición en Venezuela y su relación diplomática con los EEUU, Donald Trump dio un nuevo paso hacia el desembarco de capitales norteamericanos a territorio sudamericano para la extracción de petróleo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La última medida del presidente estadounidense fue decretar este sábado la "emergencia nacional" para proteger en cuentas del Tesoro de EEUU los ingresos por las ventas del petróleo de Venezuela. La medida "bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución, o cualquier otro proceso judicial", según detalló la Casa Blanca.

El objetivo norteamericano es "prevenir la incautación de ingresos por el petróleo venezolano que podrían socavar los esfuerzos críticos de EEUU para garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela". En ese marco, el decreto evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos en un futuro, generando una garantía para las inversiones de las compañías estadounidenses que la gestión republicana establece como urgentes.

Esta semana, y a través de redes sociales, Trump adelantó que extraerían de Venezuela "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos". "Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", detalló.

La carrera de EEUU por el petróleo de Venezuela La política energética de Estados Unidos dio un giro inesperado la semana pasada al revelar una estrategia directa sobre el petróleo venezolano que ya está generando impacto en los mercados internacionales. Operadores, traders y refinerías estadounidenses comenzaron a moverse con rapidez ante la posibilidad de volver a acceder al crudo de Venezuela, uno de los mayores reservorios del mundo, tras años de sanciones y aislamiento.

Petróleo buque Venezuela La puja por el petróleo venezolano alteró el mercado energético global. El eventual regreso de los barriles venezolanos al mercado estadounidense podría convertirse en uno de los cambios más relevantes de los últimos años para la industria energética global. Según Bloomberg, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, pero su producción cayó por debajo del millón de barriles diarios como consecuencia de décadas de desinversión, sanciones financieras y restricciones comerciales. Aun así, la expectativa de un aumento en la oferta ya presionó a la baja algunos precios relativos, como el del crudo canadiense, y tuvo impacto en los futuros internacionales. Aún así, las principales compañías petroleras de Estados Unidos advirtieron que necesitarán garantías legales y financieras robustas antes de comprometer inversiones significativas en el sector energético de Venezuela, en medio de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por integrar al país sudamericano en los mercados globales de energía y aumentar su producción de crudo, según informa Financial Times citando fuentes conocedoras del asunto. Ejecutivos de firmas como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips mantuvieron conversaciones esta semana con funcionarios estadounidenses en Miami, y se espera un encuentro en la Casa Blanca para discutir estrategias que permitan reactivar la producción petrolera venezolana y atraer capital estadounidense. Las petroleras remarcaron que sin “garantías serias” de protección jurídica y financiera, incluyendo certezas sobre la recuperación de inversiones y compensaciones por activos nacionalizados décadas atrás, no están dispuestas a firmar compromisos de inversión masivos en Venezuela.