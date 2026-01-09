EEUU interceptó otro buque petrolero vinculado a Venezuela

Se trata de la tercer embarcación en los últimos tres días. La operación fue realizada por miembros de la marina e infantería.

Estados Unidos continúa con sus operaciones en el mar Caribe , donde busca controlar el transporte del petróleo venezolano. En este escenario, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza Sur interceptó un nuevo buque petrolero, el tercero de esta semana.

La operación fue coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza Sur, además del apoyo del Departamento de Seguridad Nacional y el despliegue de recursos desde el portaaviones USS Gerald R. Ford.

"Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: 'no hay refugio seguro para los criminales'", afirmaron desde la cuenta oficial del Comando Sur.

La maniobra se inscribe dentro de la Operación Lanza del Sur, impulsada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos con el objetivo de contener actividades ilícitas en la región y fortalecer los esquemas de seguridad en el hemisferio occidental. El despliegue no fue aislado: la acción se llevó adelante con apoyo de otras unidades navales, como el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, todos integrantes del Grupo Anfibio Listo de la Armada estadounidense (US Navy).

"La Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental", sentenció el comunicado oficial.

Así fue la intercepción del buque Olina, en el mar Caribe.

Las operaciones de EEUU en el mar Caribe

El pasado miércoles, Estados Unidos concretó la primera incautación del buque petrolero ruso Bella 1, posteriormente rebautizado Marinera, luego de que la embarcación lograra evadir durante semanas un “bloqueo” marítimo parcial aplicado a petroleros sancionados vinculados con Venezuela.

La Guardia Costera estadounidense ya había intentado interceptar el barco el mes pasado, cuando se encontraba en las inmediaciones del país sudamericano. Sin embargo, en esa oportunidad la maniobra fracasó: el petrolero cambió abruptamente de rumbo y logró escapar antes de ser abordado.

Lejos de abandonar la persecución, las autoridades estadounidenses siguieron el trayecto del buque mientras avanzaba hacia el noreste. Para ello, desplegaron aviones de patrullaje marítimo P-8 desde la base aérea de Mildenhall, en Suffolk, Inglaterra, que monitorearon al petrolero durante varios días, incluso cuando transitó frente a la costa del Reino Unido, de acuerdo con datos de vuelo de fuentes abiertas.

Horas después, las fuerzas armadas de EEUU interceptó una segunda embarcación en el Caribe. Se trata del M/T Sophia, vinculado a la denominada flota fantasma rusa. El petrolero navegaba sin bandera y realizaba actividades consideradas ilícitas en aguas internacionales del mar Caribe.

Actualmente, el M/T Sophia es escoltado por la Guardia Costera de Estados Unidos rumbo a territorio estadounidense, donde quedará sujeto a disposición final de las autoridades.