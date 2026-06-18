El petróleo prolonga las bajas y Wall Street adelanta un rebote tras la firma del acuerdo entre EEUU e Irán

El crudo Brent y el crudo estadounidense bajan de precio luego de que el presidente Donald Trump firmara un acuerdo con Irán para reanudar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Los futuros de las acciones en Wall Street repuntan y los precios del petróleo caen luego de que algunos buques comenzaran a transitar por el estrecho de Ormuz , horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump , firmara un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra en Medio Oriente .

EEUU e Irán publicaron el miércoles el texto de su acuerdo, que extiende el alto el fuego anunciado en abril por otros 60 días para permitir que ambas partes negocien una tregua. También incluye la reanudación total del tráfico marítimo "sin costo alguno" en el estrecho de Ormuz .

"Los bombardearemos sin piedad si violan el acuerdo" , dijo Trump refiriéndose a Irán en una conferencia de prensa. "No quiero que lo hagan. Quiero que respeten el acuerdo".

También calificó a los iraníes de "gente inteligente" mientras los negociadores estadounidenses e iraníes trabajan en una tregua permanente durante los próximos 60 días, la cual, según Trump , espera que traiga la paz a Medio Oriente y reduzca los precios del petróleo .

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 1,4% hasta u$s78,4 el barril, mientras que el crudo estadounidense baja 1,9%, hasta los u$s75,2 el barril.

Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — sube hasta 1,25% en el tramo a 2 años, mientras que en el título a 5 años avanza 0,87%. En el tramo a 10 años, sin embargo, se mantiene neutro.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Medio Oriente en vilo: Trump firma acuerdo y el petróleo reacciona. Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,66% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,30%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,23% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Broadcom (+1,3%), Tesla (+1,3%) e Intel (+0,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Palantir (-0,10%), MicroStrategy (-0,09%) y (-%).

La Reserva Federal, en su primera reunión bajo la presidencia de Kevin Warsh, mantuvo las tasas de interés en un rango de 3,50%-3,75%. Casi la mitad de sus miembros indicaron que ahora esperan una suba este año, ante la creciente preocupación por la inflación.

Por su parte, Warsh inauguró su presidencia negándose a incluir sus propias previsiones sobre las tasas en el llamado "dot plot", una representación visual de dónde espera cada miembro que se sitúen las tasas a lo largo del tiempo. Los mercados muestran que los operadores ahora esperan una suba para octubre, cuando hasta hace unos días ese incremento se proyectaba para diciembre.

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,04%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,04% y el CAC francés corrige 0,17%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 1,02%. En China, el Hang Seng de Hong Kong se desplomó 1,59%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,43%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,25% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,75%.