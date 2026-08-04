Las acciones de Spotify caen tras resultados que no alcanzaron las expectativas de ganancias de Wall Street + Agregar ámbito en









La plataforma alcanzó 777 millones de usuarios activos mensuales y 300 millones de suscriptores Premium, aunque por debajo de las previsiones. Los detalles, en la nota.

Spotify reportó ganancias e ingresos inferiores a lo esperado por Wall Street en el segundo trimestre.

Spotify Technology S.A. vio caer sus acciones este martes un 1,75% después de que la empresa de streaming musical presentara unos resultados del segundo trimestre que no alcanzaran las previsiones de beneficios e ingresos de Wall Street y publicara unas previsiones más bajas de lo esperado para el tercer trimestre en cuanto a usuarios activos mensuales.

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Durante el segundo trimestre, la empresa reportó una ganancia de u$s3,03 por acción, quedando por detrás de los u$s3,29 que estimaba el consenso del mercado. Por el lado de la facturación, los ingresos experimentaron un crecimiento del 14% en comparación con el mismo período del año anterior, situándose en u$s5.554 millones, cifra que tampoco alcanzó los u$s5.600 millones previstos por los analistas de Wall Street.

El Financial Times informó de que los beneficios de Spotify se vieron afectados por un mayor gasto en marketing e inteligencia artificial, lo que ha suscitado la preocupación de los inversores sobre si el gigante del streaming musical podrá mantener su crecimiento a medida que el mercado del streaming madura.

El crecimiento de usuarios continúa, pero sin llegar a cubrir las expectativas En cuanto a usuarios, Spotify registró un crecimiento interanual del 12% en sus usuarios activos mensuales, que llegaron a 777 millones, con 16 millones de altas netas en el trimestre, algo por debajo de las 17 millones previstas.

La compañía proyecta ingresos superiores a lo esperado para el tercer trimestre y planea impulsar el crecimiento con planes de suscripción y herramientas de IA. Los suscriptores Premium alcanzaron los 300 millones, un 9% más que un año atrás, con altas netas de 7 millones. El ingreso medio por usuario Premium subió un 7% hasta los 4,89 euros y los ingresos publicitarios avanzaron un 1%.

Perspectivas para el tercer trimestre Para el tercer trimestre, Spotify espera unos ingresos de u$s5813 millones, por encima de la estimación consensuada por los analistas de u$s5.770 millones. La empresa espera que los suscriptores Premium lleguen a los 305 millones, con altas netas de unos 5 millones, y que los usuarios activos mensuales suban hasta los 788 millones, por debajo de la estimación de los analistas de 793 millones. El margen bruto proyectado es del 32,9% y el resultado operativo estimado asciende a 670 millones de euros. La empresa está impulsando su siguiente fase de crecimiento a través de planes de suscripción de mayor precio, acceso anticipado a entradas para conciertos, herramientas de remezcla basadas en IA y podcasts generados por IA.