Día de la Tierra: por qué se celebra el 22 de abril y cuál es el lema 2026

Conocé el origen, sentido y consigna de una jornada que busca instalar hábitos sostenibles en medio de desafíos ambientales cada vez más urgentes.

El Día de la Tierra es una fecha conmemorativa que invita a reflexionar a nivel mundial los cambios climáticos.

El 22 de abril vuelve a instalarse en la agenda global como una fecha dedicada a mirar el estado del planeta y, también, a revisar conductas cotidianas. El Día de la Tierra funciona como un termómetro de las preocupaciones ambientales que atraviesan a gobiernos, organizaciones y ciudadanos.

En Argentina, la efeméride suele encontrar eco en campañas escolares, actividades comunitarias y mensajes oficiales que llaman a reducir residuos , cuidar el agua y repensar el consumo . Aunque el impacto concreto de estas acciones es motivo de debate, la jornada mantiene su capacidad de generar conversación y visibilidad.

A nivel global, el contexto suma complejidad. El avance del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los eventos extremos obligan a mirar el tema con más realismo que slogans. Aun así, el Día de la Tierra sigue siendo un punto de encuentro para insistir en que las decisiones individuales y colectivas importan.

La elección del 22 de abril se remonta a 1970, cuando en Estados Unidos se organizó una masiva movilización impulsada por el entonces senador Gaylord Nelson. La idea era poner el ambiente en la agenda política en un momento donde la contaminación industrial y urbana empezaba a ser inocultable.

Aquella primera convocatoria reunió a millones de personas en universidades, plazas y calles. Fue un antes y un después: ayudó a la creación de organismos ambientales y a la sanción de leyes clave en ese país. Con el tiempo, la fecha trascendió fronteras y se convirtió en una jornada global.

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En la actualidad, participan más de 190 países, con actividades que van desde limpiezas de espacios públicos hasta campañas digitales. Aunque el alcance es amplio, hay una tensión evidente: la distancia entre el compromiso discursivo y las políticas concretas. En muchos casos, las acciones quedan cortas frente a la magnitud del problema.

En Argentina, por ejemplo, el debate se cruza con temas como la gestión de residuos urbanos, los incendios forestales o el uso de agroquímicos.

El lema 2026

Cada año, la jornada se organiza en torno a un lema que busca ordenar el mensaje y orientar las acciones. Para 2026, la consigna global apunta a reforzar la idea de responsabilidad compartida frente a la crisis climática, con foco en la transición energética y el compromiso ciudadano. Este 2026 es: "Nuestro poder, nuestro planeta".

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El lema responde a un escenario donde la necesidad de reducir emisiones convive con tensiones económicas y políticas. Cambiar matrices productivas, apostar por energías limpias y modificar hábitos de consumo no es algo que ocurra de un día para otro.

En ese marco, la consigna funciona más como una hoja de ruta que como una solución inmediata. La urgencia ambiental choca con tiempos sociales más lentos, y ahí aparece uno de los principales desafíos.