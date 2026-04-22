Cómo usar el efecto Flash de Instagram, viral en todas las redes

Este filtro de Instagram mejora la iluminación, el contraste y la nitidez de la foto en segundos.

El efecto Flash es la última tendencia viral de Instagram por una razón muy concreta: transforma fotos comunes en imágenes con apariencia profesional en solo unos segundos.

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Este filtro, integrado en las historias, aplica una iluminación intensa y realista que simula el uso de flash fotográfico, logrando más brillo, contraste y definición sin necesidad de editar manualmente. ¡Descubrilo!

El efecto Flash es un filtro integrado en las historias de Instagram que utiliza Inteligencia Artificial desarrollada por Meta Platforms para modificar la iluminación de una imagen de manera automática.

A diferencia de los tradicionales, que aplican capas de color o ajustes predefinidos, este efecto analiza la foto y recrea un destello de luz similar al de un flash fotográfico real.

El resultado es una imagen más nítida, con mayor contraste y un enfoque que resalta los rasgos principales. La piel se ve más uniforme Y los colores ganan intensidad. Por eso muchas personas lo comparan con una edición profesional, aunque en realidad se trata de un proceso automatizado.

Un detalle importante es que funciona bien en retratos o fotos con personas, ya que resalta rostros y mejora la apariencia general. Sin embargo, también puede aplicarse en objetos, comida o paisajes, generando resultados interesantes dependiendo de la luz original de la foto.

Embed - Sharmila Raviraj on Instagram: "Tried the new FLASH filter on Instagram and I’m OBSESSED It gives that soft flash glow + dreamy vibe… perfect for upgrading even your normal photos! How to use it • Open Instagram → go to Story • Tap on gallery & choose any photo • Tap the (effects icon) • Search “FLASH” • Apply it & adjust as you like Instant glow-up without even clicking a new picture #instagramfilters #flasheffect #dubaicreator" View this post on Instagram

Cómo usar el filtro Flash, paso a paso