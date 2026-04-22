El efecto Flash es la última tendencia viral de Instagram por una razón muy concreta: transforma fotos comunes en imágenes con apariencia profesional en solo unos segundos.
Cómo usar el efecto Flash de Instagram, viral en todas las redes
La nueva herramienta de Meta Platforms aplica Inteligencia Artificial para editar imágenes automáticamente.
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Este filtro, integrado en las historias, aplica una iluminación intensa y realista que simula el uso de flash fotográfico, logrando más brillo, contraste y definición sin necesidad de editar manualmente. ¡Descubrilo!
Qué es el efecto Flash en Instagram
El efecto Flash es un filtro integrado en las historias de Instagram que utiliza Inteligencia Artificial desarrollada por Meta Platforms para modificar la iluminación de una imagen de manera automática.
A diferencia de los tradicionales, que aplican capas de color o ajustes predefinidos, este efecto analiza la foto y recrea un destello de luz similar al de un flash fotográfico real.
El resultado es una imagen más nítida, con mayor contraste y un enfoque que resalta los rasgos principales. La piel se ve más uniforme Y los colores ganan intensidad. Por eso muchas personas lo comparan con una edición profesional, aunque en realidad se trata de un proceso automatizado.
Un detalle importante es que funciona bien en retratos o fotos con personas, ya que resalta rostros y mejora la apariencia general. Sin embargo, también puede aplicarse en objetos, comida o paisajes, generando resultados interesantes dependiendo de la luz original de la foto.
Cómo usar el filtro Flash, paso a paso
- Abrí Instagram y entrá en la sección "Historias"
- Tomá una foto en el momento o subí una imagen desde la galería de tus dispositivo
- Accedé al menú de efectos, que aparece en la parte superior o lateral de la pantalla.
- Buscá el filtro llamado "Flash". En algunos casos puede aparecer entre los efectos destacados o en tendencia, por su reciente popularidad.
- Al seleccionarlo, la Inteligencia Artificial procesa la imagen automáticamente y aplica su iluminación característica. Después, podes publicar la historia o guardar la imagen editada.
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