Gustavo Petro afirmó que Axel Kicillof "será Presidente" y que Argentina "tomará su rumbo progresista"

El mandatario colombiano fue parte del encuentro entre líderes progresistas que tuvo lugar en Barcelona. Allí, apostó por un cambio de rumbo en la región tras las elecciones en Brasil, Colombia y Argentina.

En el marco de la cumbre de líderes progresistas que tuvo lugar en Barcelona, el presidente de Colombia, Gustavo Petro , analizó el panorama político argentino de cara a las elecciones 2027. En este escenario, vaticinó: " Kicillof será seguramente presidente de la Argentina".

El gobernador bonaerense fue parte del encuentro apadrinado por el presidente español, Pedro Sánchez, que se celebró con el objetivo de frenar la "ola global reaccionaria" y provocar un "cambio de ciclo" en todo el mundo. En este sentido, Petro afirmó que Argentina "tomará su rumbo progresista".

El mensaje del mandatario colombiano llegó en respuesta a un posteo en X de una cuenta que se hacía eco de una encuesta que "marca ventaja de Kicillof" sobre Milei tanto en una primera vuelta como en un hipotético ballotage en 2027.

"Dicen que hay una avalancha de la derecha en América Latina, en verdad, ganaron algunas elecciones, hicieron un desastre por profundizar el neoliberalismo, eliminar las conquistas sociales y llenaron de hambre sus países", compartió en otro mensaje acerca de la situación regional. Cabe destacar que este año Perú esta en medio de un proceso electoral, mientras que Brasil, Costa Rica y la propia Colombia también deberán afrontar comicios presidenciales.

Dicen que hay una avalancha de la derecha en América Latina, en verdad, ganaron algunas elecciones, hicieron un desastre por profundizar el neoliberalismo, eliminar las conquistas sociales y llenaron de hambre sus países. En Argentina, crecen las colas para recibir comida en… https://t.co/J2maYXW1NI

Axel Kicillof mantuvo encuentros con Lula da Silva y Pedro Sánchez en la cumbre de progresistas en España

La gira internacional de Kicillof en Barcelona lo posicionó como una de las voces del progresismo argentino en el escenario global. En ese marco, el mandatario bonaerense participó de la cumbre organizada por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) y mantuvo una agenda de alto nivel con líderes internacionales.

Axel Kicillof Lula da Silva Kicillof y Lula, juntos en Barcelona.

Uno de los encuentros centrales fue con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la antesala del proceso electoral en ese país. Tras la reunión, Kicillof destacó el rol del mandatario brasileño en el contexto regional: "En estos tiempos de inestabilidad mundial y mientras la ultraderecha quiere imponer sus discursos de odio y violencia, Lula nos enorgullece con su ejemplo de dignidad, paz y justicia social. Gracias por esta linda charla y por seguir manteniendo encendida la esperanza de una Latinoamérica unida en favor de los intereses del pueblo".

La agenda también incluyó reuniones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero y el jefe de Estado colombiano. Además, participaron del encuentro la mexicana Claudia Sheinbaum y el expresidente chileno Gabriel Boric.

Durante su exposición en la cumbre del PSE, Kicillof apuntó contra las políticas de derecha en la región y a nivel global. “Las políticas de la extrema derecha son un fracaso. Un desastre. Nosotros, intendentes y gobernadores de Argentina, somos el escudo para nuestra gente. Hay otra manera, lejos de la crueldad y la injusticia”, sostuvo.

En ese sentido, también cuestionó el rumbo del gobierno nacional: “Veníamos mejorando la vida de los ciudadanos con nuestros planes hasta que llegó la derecha más extrema de Milei: sus políticas son un fracaso, están destruyendo el tejido productivo”, afirmó.

Por último, el gobernador planteó la necesidad de articular respuestas a escala internacional frente a estos escenarios: "La respuesta a los problemas de nuestros pueblos no es local, bonaerense, ni puede ser argentina. Las solución ante las políticas de ultraderecha debe ser internacional. Acá la estamos construyendo".