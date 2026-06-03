El petróleo repunta con fuerza, se acerca a los u$s100 y pone en aprietos el rally alcista de Wall Street

Wall Street adelanta dificultades para consolidar sus ganancias récord en el "premarket", ya que las crecientes tensiones en el alto el fuego entre EEUU e Irán impulsan los precios del petróleo al alza por tercer día consecutivo.

EEUU e Irán cruzaron ataques este miércoles, lo que volvió a presionar los precios del petróleo.

El petróleo sube por tercera sesión consecutiva , tras el recrudecimiento de las hostilidades en el Golfo Pérsico después del estancamiento de las conversaciones de paz entre EEUU e Irán , por lo que el precio del barril ya vuelve a merodear los u$s100 . En este contexto, las bolsas europeas caen, mientras que los futuros de Wall Street adelantan una rueda con volatilidad, luego de que la bolsa norteamericana prolongara su rally récord la rueda anterior .

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Si bien Irán y EEUU anunciaron la semana pasada un acuerdo preliminar para detener la guerra , aún no firmaron ningún documento definitivo. Es más, un ataque con misiles iraníes dañó el aeropuerto de Kuwait el miércoles, y el ejército estadounidense atacó objetivos cerca del estrecho de Ormuz , poniendo a prueba una vez más el frágil alto el fuego entre ambos países.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que el conflicto podría ralentizar el crecimiento mundial a niveles pocas veces vistos fuera de crisis como la crisis financiera de 2008 y disparar la inflación si se prolonga el próximo año.

Ante este panorama, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,17% hasta u$s98,07 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza 2,1%, hasta los u$s95,7 el barril. Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — exhiben subas de entre el 0,4% y el 0,6%.

mercados wall street bolsas eeuu Los principales índices de Wall Street cotizan en sus máximos históricos.

La volatilidad continúa en los mercados

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,09% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,19%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,29% a la baja.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,48%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,76% y el CAC francés acompaña con -0,26%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,26%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,56%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,22%. Mientras, el Kospi surcoreano avanzó 0,15% y el Nikkei 225 japonés saltó 2,61%, alcanzando un nuevo récord de la mano del sector tecnológico y el boom de la IA.

De hecho, la inversora tecnológica japonesa SoftBank superó a Toyota, convirtiéndose en la empresa más valiosa del país asiático.

El tema de la inteligencia artificial parece inmune a las preocupaciones bélicas. Las acciones de Marvell Technology se dispararon un 32,5%, alcanzando un máximo histórico, después de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, calificara al fabricante de chips como la próxima empresa de un billón de dólares.

Por su parte, SpaceX planea recaudar u$s75.000 millones en una oferta pública inicial sin precedentes, según Reuters.