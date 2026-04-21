Donald Trump extendió la tregua con Irán y del bloqueo de Ormuz

El republicano anunció que esperará a que Teherán presente su propuesta, a menos de una hora del cese al fuego pactado hace dos semanas.

Donald Trump volvió a extender el plazo para un acuerdo con Irán, esta vez, sujeto a una respusta de la Républica Islámica.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este martes que extenderá el alto al fuego con Irán hasta que " presenten una propuesta unificada ", para un acuerdo. El mandatario no dio una fecha exacta de hasta cuando quedaría pausada la guerra, aunque si confirmó que el estrecho de Ormuz seguirá bloqueado.

En su red social personal, Truth Social, Trump anunció que suspenderá su " ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada ", a pedido del premier de Pakistán, Shehbaz Sharif y de Asim Munir, Jefe del ejercito de Islamabad.

"Por lo tanto, he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado ", cerró el republicano en un corto posteo.

Durante el fin del semana, se evaluó un viaje del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, a Islamabad, para liderar y reaunudar las conversaciones con Irán. Desde Teherán no conifrmaron ni rechazaron volver a la capitál de Pakistán. Sin embargo, a pesar del anuncio de Trump sobre una extensión del cese al fuego, el viaje de Vance para negociar con el Régimen estaría cancelado, según un funcionario de Washington.

A pesar del dificíl panorama, el presidente estadounidense destacó la "solida posición" de su país. “ Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción ”.

Por otro lado, el presidente de EEUU volvió a contradecirse a si mismo en el mismo día, ya que más temprano fue consultado por si iba a extender el alto al fuego, y rechazó esa postura. “No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, había dicho Trump.

La circulación por el estrecho de Ormuz volvió a estar práctimante paralizada

Embarcaciones petroleras y gasíferas evitaron atravesar nuevamente el estrecho de Ormuz durante el fin de semana. A pesar de que no hay bombardeos directos contra Teherán, las agresiones continuaron día tras día en el mar Árabigo.

Durante el sábado 18 y domingo 19, Irán disparó como "advertencia" contra embarcaciones y el ejército estadounidense se apoderó de un buque de carga iraní. En tanto, este lunes solo un barco salió del golfo Pérsico a través de Ormuz, mientras apenas entraron dos. En un día común previo al conflicto, hubieran circulado entre 125 y 150 buques en total.

Una breve ilusión por el final de la guerra

La guerra directa entre ambas naciones parecía terminar el viernes, cuando Irán anunció la reapertura del pasaje estratégico y más de 10 petroleros se abrieron paso. Sin embargo, apenas un fin de semana después, el panorama gira alrededor del fin del alto al fuego y con Teherán sin intenciones de volver a negociar la paz en Pakistán, debido al bloqueo que implementó EEUU en una zona cercana a Ormuz.

Durante el corto alivio por el posible final de la guerra, el precio del petróleo había bajado significativamente, además del precio de los seguros para los buques que cruzan por el punto más caliente del conflicto. Sin embargo, ese alivio duró poco. De acuerdo a fuentes del sector naviero y asegurador citadas por Reueters, las tarifas volvieron a escalar en los últimos días, ubicándose cerca del 3% del valor del buque, por encima del 2% previo.

Desde el Servicio de investigación marítima y naviera, Clarksons, advirtieron que el escenario sigue siendo inestable. “Las últimas semanas han traído varios intentos fallidos, y aunque es probable que en algún momento se alcance algún tipo de solución, el momento en que haya un avance duradero sigue siendo muy incierto”, señalaron en un informe difundido el lunes.