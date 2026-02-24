Los bonos soberanos en dólares anotan bajas generalizadas en Wall Street este martes, mientras que el riesgo país acerca a los 540 puntos básicos. En tanto, los ADRs suben y el S&P Merval avanza en la plaza local.
Los bonos en dólares retroceden y el riesgo país se acerca a los 540 puntos básicos
Los títulos soberanos argentinos anotan bajas generalizadas en Wall Street. En tanto el S&P Merval avanza en la plaza local.
Los títulos soberanos anotan bajas generalizadas de hasta el 0,2% en Nueva York, liderados por el Bonar 2035 y el Global 2046. En solitario, el Bonar 2038 trepa 0,1%. Así, el riesgo país se ubica en torno a los 538 puntos básicos.
A nivel internacional, los principales índices de EEUU ensayan un rebote tras lo que fue la sangría de la pasada jornada, donde se hundieron hasta 1,7% luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que comenzaría a aplicar un nuevo arancel global del 10%.
ADRs y S&P Merval
En tanto, los ADRs argentinos anotan mayoría de alzas y suben hasta 1,6% de la mano de Banco Macro, seguido por Grupo Supervielle (+1%) y BBVA Argentina (+0,8%).
En tanto, en la plaza local el S&P Merval trepa 1% en pesos hasta los 2.791.978,67 puntos, mientras que medido en dólares lo hace un 0,4% hasta los 1.925,22 puntos.
Entre los papeles, Pampa Energía lidera las subas (+2,4%), seguida por Sociedad Comercial del Plata (+1,8%) y Banco Macro (1,7%). En el otro extremo, Aluar pierde 1,9%. En tanto, en el panel general IEB Construcciones vuela 12,2%.
