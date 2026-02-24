Los bonos en dólares retroceden y el riesgo país se acerca a los 540 puntos básicos + Seguir en









Los títulos soberanos argentinos anotan bajas generalizadas en Wall Street. En tanto el S&P Merval avanza en la plaza local.

Los activos argentinos operan dispares este martes. Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares anotan bajas generalizadas en Wall Street este martes, mientras que el riesgo país acerca a los 540 puntos básicos. En tanto, los ADRs suben y el S&P Merval avanza en la plaza local.

Los títulos soberanos anotan bajas generalizadas de hasta el 0,2% en Nueva York, liderados por el Bonar 2035 y el Global 2046. En solitario, el Bonar 2038 trepa 0,1%. Así, el riesgo país se ubica en torno a los 538 puntos básicos.

A nivel internacional, los principales índices de EEUU ensayan un rebote tras lo que fue la sangría de la pasada jornada, donde se hundieron hasta 1,7% luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que comenzaría a aplicar un nuevo arancel global del 10%.

ADRs y S&P Merval En tanto, los ADRs argentinos anotan mayoría de alzas y suben hasta 1,6% de la mano de Banco Macro, seguido por Grupo Supervielle (+1%) y BBVA Argentina (+0,8%).

En tanto, en la plaza local el S&P Merval trepa 1% en pesos hasta los 2.791.978,67 puntos, mientras que medido en dólares lo hace un 0,4% hasta los 1.925,22 puntos.

Entre los papeles, Pampa Energía lidera las subas (+2,4%), seguida por Sociedad Comercial del Plata (+1,8%) y Banco Macro (1,7%). En el otro extremo, Aluar pierde 1,9%. En tanto, en el panel general IEB Construcciones vuela 12,2%.