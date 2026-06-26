Deuda: con una suba de tasas, el Tesoro renovó solo el 81,3% de los vencimientos y liberó pesos al mercado

E l Ministerio de Economía enfrentaba esta jornada vencimientos de deuda en pesos por unos $16 billones, pero de ellos renovó $13,2 billones , lo que resultó en una tasa de rollover del 81% . Así, liberó pesos al mercado y aflojó el apretón monetario.

Así lo informó este viernes el Palacio de Hacienda. El Tesoro recibió esta vez ofertas por $14,93 billones, lo que indica que aún habiendo aceptado todas las propuestas no habría llegado a renovar el 100%.

Se trataba de un a licitación desafiante en lo previo porque era el vencimiento mas importante hasta diciembre. El gobierno en los días previos había realizado algunas operaciones de canje para tratar de despejar el escenario.

13/11/26 (S13N6) - $4,18 billones 2.10% TEM, 28.32% TIREA.

CER a:

29/10/27 (TZXO7) $0,47 billones a 6.47% TIREA.

31/3/28 (TZXM8) $0,2 billones a 8.09% TIREA.

15/12/28 (TZXD8) $1,48 billones a 8.41% TIREA.

TAMAR a:

30/7/27 (TML27) $2,43 billones con un margen de 5.40%.

CER/TAMAR

14/12/29 (TXMD9) - $3,77 billones 9.16% TIREA TAMAR, 6.27% TIREA CER.

Dólar Linked a:

31/8/26 (D31G6) – $0,57 billones a 6.41% TIREA.

15/12/28 (TZVD8) – $0,12 billones a 8.57% TIREA.

Hard Dólar a:

31/10/28 (AO28) – USD 266 millones a 7.83% TIREA (7.56% TNA).

Semana complicada

El equipo de Research de Puente indicó que "esta semana, si bien los datos macro fueron buenos, en el marco financiero fue complicada". "Por un lado, en el primer trimestre tanto el crecimiento del PIB como el desempleo vinieron mejor a lo esperado, lo que permite pensar que la actividad económica podría tener un buen desempeño en el resto del año. Además, el déficit de cuenta corriente se redujo significativamente respecto al mismo trimestre del año pasado", señaló la sociedad de bolsa.

El reporte indica que "en el plano financiero se notó una mayor tensión" ya que "el tipo de cambio continuó su depreciación, aunque se redujo hacia el final de la semana", "En ese marco, el BCRA redujo su ritmo de compra de reservas respecto a semanas anteriores. La liquidez se sintió menor en el mercado, con una suba en el margen de las tasas de interés", dice el reporte.

Así señala que "finalmente, en la licitación del Tesoro, el Gobierno no logró un rollover total de las posiciones que vencían, con lo cual se emitirán más de 3 billones de pesos la semana que viene". "En ese contexto, quedará por ver si esto se debe a mayor demanda genuina de dinero, lo cual sería consistente con la menor liquidez y la estacionalidad de los agregados monetarios, o si una parte de eso pondrá presiones sobre el tipo de cambio", dice Puente.

Por su lado PPI indicó : "El MECON adjudicó un total de $13,22 billones tras recibir ofertas por $14,93 billones, lo que implica un rollover de 81,26% sobre los vencimientos. Vale destacar que este resultado se alcanzó con tasas superiores a las del mercado secundario a lo largo de prácticamente todo el menú de instrumentos"