Donald Trump despidió a miembros de la Comisión de Asistencia Electoral a cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato

Se trata de tres funcionarios desvinculados: dos por mail y uno que renunció por su voluntad. La oficina es independiente y federal y otro miembro había renunciado en abril.

El presidente de EEUU Donald Trump destituyó a los últimos tres miembros de la Comisión de Asistencia Electoral , según confirmó la Casa Blanca . Se trata de una agencia federal independiente que asiste a los funcionarios de la administración electoral en todo el país. La medida oficial se dio a tan solo unos meses de las elecciones de mitad de mandato, estimadas para noviembre.

La decisión se dio este jueves y los tres comisionados desvinculados, que pertenecían a la comisión bipartidista de cuatro miembros, fueron destituidos diferentes maneras. Un cuarto comisionado había dejado el cargo en abril de este año.

Los despidos se producen tras la reciente decisión del Tribunal Supremo que otorgó al presidente más poder para destituir a miembros de agencias independientes, y ante la presión de Trump para que haya una mayor intervención federal en los procesos electorales, tradicionalmente competencia de los estados.

"En nombre del presidente Donald J. Trump, le escribo para informarle que su cargo como comisionado de la Comisión de Asistencia Electoral queda rescindido con efecto inmediato. Gracias por sus servicios", decía el correo de despido al que pudo acceder Reuters.

La decisión se dio este jueves y los tres comisionados desvinculados, que pertenecían a la comisión bipartidista de cuatro miembros, fueron destituidos diferentes maneras. Captura de pantalla

Según el sitio web de la Comisión de Asistencia Electoral, esta funciona como un "centro nacional de información sobre la administración electoral", acredita laboratorios de pruebas, certifica sistemas de votación y mantiene el formulario nacional de registro de votantes por correo, desarrollado por la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993.

Donald Trump en la OTAN: baja tensión con Unión Europea y retoma gestiones por Ucrania

El presidente de EEUU, Donald Trump, brindó una conferencia de prensa este miércoles luego de mantener un encuentro con los principales líderes de la OTAN en Ankara. El mandatario habló de Irán, Ucrania —se reunió con Volodímir Zelenski— y las tensiones dentro del organismo de defensa, en un intento por descomprimir, al menos por ahora, la relación tanto con sus aliados como con sus adversarios.

Respecto al conflicto que lleva más de cuatro meses en Teherán, el republicano aseguró que no cree que "vaya a comenzar de nuevo", en medio de las dudas que todavía persisten sobre la solidez del alto el fuego.

“Creo que esto se va a terminar muy rápido. Ellos atacaron un par de barcos y nosotros respondimos con mucha más fuerza. Cuando ellos golpean, nosotros golpeamos diez veces más fuerte”, sostuvo, al referirse al intercambio de ataques registrado entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.