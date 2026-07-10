Donald Trump aceptó seguir negociando con Irán, pero hizo una fuerte advertencia: "El alto al fuego terminó"

La declaración llegó casi un mes después del memorando de entendimiento firmado en junio. Trump acusó a Irán de tergiversar lo acordado en esa ocasión y varias veces se registraron ataques de ambas partes desde entonces.

Trump acusó a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en el protocolo de acuerdo firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio.

El presidente de EEUU Donald Trump aseguró que su país aceptó continuar las negociaciones con Irán , pero insistió con una dura advertencia: que el alto el fuego entre los dos países terminó .

La tregua del 8 de abril puso fin a semanas de guerra, tras el ataque israelí-estadounidense contra Irán del 28 de febrero, pero se vio empañada por repetidos enfrentamientos de menor intensidad.

“Irán nos pidió que continuemos las ‘conversaciones’. Hemos aceptado hacerlo, pero EEUU les comunicó, sin lugar a dudas, que el alto el fuego se ha terminado”, se jactó Trump desde su plataforma Truth Social.

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara a principios de esta semana, el mandatario sostuvo que para él, el alto el fuego de abril había terminado, y calificó a los funcionarios iraníes de “basura” y “gente enferma”.

Trump acusó a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en el protocolo de acuerdo firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio, que refrendó el alto al fuego de abril. Ambas partes se atacaron en varias ocasiones esta semana: Teherán apuntó contra barcos comerciales y Washington llevó a cabo bombardeos en represalia, e Irán atacó activos estadounidenses en países de Medio Oriente con drones y misiles.

Según informó el Pentágono, los ataques se concentraron en instalaciones estratégicas destinadas a “debilitar la capacidad iraní de amenazar la navegación” en el estrecho de Ormuz.

Según informó el Pentágono, los ataques se concentraron en instalaciones estratégicas destinadas a “debilitar la capacidad iraní de amenazar la navegación” en el estrecho de Ormuz. Por otro lado, Washington acusa a Teherán de haber intensificado en los últimos días el hostigamiento, incluyendo disparos y maniobras de interdicción contra petroleros, aumentando el riesgo para la navegación internacional.

Irán despidió a Alí Jameneí en Mashad con una multitudinaria ceremonia marcada por amenazas contra Donald Trump

Cientos de miles de personas participaron este jueves en Mashad, la segunda ciudad más importante de Irán, del funeral del exlíder supremo Alí Jameneí, quien fue enterrado en el mausoleo del imán Reza, tal como había solicitado antes de morir.

La despedida puso fin a una semana de ceremonias multitudinarias que recorrieron distintas ciudades iraníes e iraquíes desde el asesinato del religioso, ocurrido el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Las calles de Mashad quedaron colmadas de personas vestidas de negro que acompañaron el paso del cortejo fúnebre mientras agitaban banderas iraníes y enseñas rojas asociadas al deseo de venganza.

El féretro de Jameneí fue trasladado en un camión descubierto junto a los restos de varios integrantes de su familia, entre ellos una hija, una nuera y un nieto, quienes también murieron durante el bombardeo en el que el líder iraní perdió la vida.