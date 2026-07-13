Javier Milei recibió a directivos de Bayer en Casa Rosada + Agregar ámbito en









El Presidente encabezó un encuentro con directivos de la compañía en Casa Rosada. Participaron el ministro de Salud, Mario Lugones, y el canciller, Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei recibió a autoridades de Bayer en Casa Rosada. Presidencia

El presidente Javier Milei recibió este lunes en Casa Rosada a autoridades de la farmacéutica Bayer, en un encuentro del que también participaron funcionarios del área económica y sanitaria del Gobierno.

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Por parte de la compañía asistieron el presidente Global de la División Farmacéutica y miembro del Consejo Directivo de Bayer, Stefan Oelrich; la directora Global de Asuntos Gubernamentales, Laura Diéguez Otero; el director de Bayer Cono Sur, Luciano Viglione; y el director de Asuntos Públicos de Bayer Cono Sur, Horacio Oyhanarte.

Del lado del Gobierno estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Salud, Mario Lugones, quienes acompañaron al mandatario durante la reunión desarrollada en el despacho presidencial.

El presidente Javier Milei recibió a autoridades de Bayer en Casa Rosada. Presidencia Si bien desde Presidencia no difundieron detalles sobre los temas abordados, el encuentro se enmarca en la agenda que el Ejecutivo mantiene con representantes de empresas multinacionales, en momentos en que busca promover inversiones y fortalecer el vínculo con el sector privado, particularmente en áreas estratégicas como la salud y la industria farmacéutica.

Javier Milei reúne a los bloques de LLA para blindar la reforma del BCRA y ordenar la agenda legislativa El presidente Javier Milei encabezará este lunes a las 15 una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria del oficialismo de cara al segundo semestre. El encuentro estará centrado en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos que el Gobierno considera prioritarios y que prevé enviar al Congreso en las próximas semanas.

La convocatoria forma parte de una serie de encuentros que el mandatario viene manteniendo con la bancada libertaria para alinear posiciones antes del desembarco de las principales iniciativas legislativas. En Balcarce 50 buscan llegar a los debates parlamentarios con un bloque cohesionado, mientras anticipan negociaciones complejas con la oposición y los gobernadores para avanzar con las reformas económicas y políticas previstas para el resto del año. Además de la modificación de la Carta Orgánica del BCRA, el Ejecutivo mantiene en carpeta otros proyectos vinculados con la reforma política, cambios en el funcionamiento del Estado y nuevas iniciativas económicas. La estrategia oficial apunta a convertir al Congreso en el principal escenario de la discusión política durante la segunda mitad del año y sostener una agenda legislativa que acompañe el programa económico del Gobierno.