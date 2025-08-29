SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de agosto 2025 - 18:58

Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este viernes 29 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

La CAF emitió su primer bono sostenible por 1.500 millones de euros.

La CAF emitió su primer "bono sostenible" por 1.500 millones de euros.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.518,72 para la compra y a $1.603,62 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.523,75 para la compra y a $1.654,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.101,45.

Informate más

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 29 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $9 a $1.342.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 29 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.345 y la brecha con el oficial quedó en el 0,6%.

Valor del MEP hoy, viernes 29 de agosto

El dólar MEP cotizó a $1.357,34 y la brecha con el oficial es del 1,1%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 29 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.355,27 y la brecha se ubicó en el 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 29 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 29 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.359,83, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 29 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.390, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias