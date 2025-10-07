Desesperada búsqueda de una joven de 22 años en Entre Ríos: hallaron su auto abandonado y detuvieron a un sospechoso

Daiana Magalí Mandieta fue vista por última vez el viernes por la noche. La policía trabaja con un amplio operativo para encontrarla.

La comunidad de Gobernador Mansilla , en la provincia de Entre Ríos , vive momentos de gran preocupación por la desaparición de Daiana Magalí Mendieta , una joven de 22 años que fue vista por última vez el viernes por la noche , cuando salió de su vivienda a bordo de un Chevrolet Corsa Classic . Desde entonces, no volvió a tener contacto con su familia .

La denuncia por su ausencia se presentó el sábado a las 22 , cuando los familiares, alarmados por la falta de comunicación, acudieron a la Policía local para pedir ayuda.

A pocas horas de radicarse la denuncia, la Fiscalía dispuso un amplio operativo de búsqueda. Cerca de las 4 de la mañana del domingo , efectivos policiales encontraron el automóvil de la joven abandonado en un camino vecinal a 2,5 kilómetros de Gobernador Mansilla.

El vehículo fue secuestrado y trasladado a Paraná , donde personal de Criminalística realiza pericias técnicas para obtener rastros o huellas que permitan avanzar en la investigación.

Las declaraciones de varios vecinos permitieron abrir diferentes líneas de investigación. Una de ellas llevó a centrar las sospechas sobre un hombre conocido como “Pino” , de 55 años , quien fue detenido el lunes tras un allanamiento.

Según informó el jefe de Policía del departamento Tala, Pedro Silva, las pericias iniciales confirmaron que Magalí mantuvo comunicación con el sospechoso antes de desaparecer. “No es familiar ni persona cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para determinar si existe algún vínculo”, precisó el funcionario.

Dos allanamientos y un enfrentamiento armado

Bajo la orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera y la fiscal Emilce Reynoso, la Policía allanó un galpón alquilado por “Pino” en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, dentro del mismo pueblo.

Durante el procedimiento, el hombre intentó resistirse con un arma de fuego antes de ser reducido por los agentes. En el lugar, se secuestraron teléfonos celulares, armas y otros elementos de interés para la causa.

El detenido permanece alojado en una dependencia policial y será indagado en las próximas horas, mientras las autoridades intentan determinar la relación que mantenía con la joven desaparecida.

Operativo de búsqueda con tecnología y equipos especiales

La búsqueda de Daiana Mendieta continúa con un despliegue que involucra a varias áreas de la fuerza provincial. “Estamos trabajando con drones de alta generación, equipos de rastreo con canes y personal especializado en búsqueda de personas”, explicó Silva.

Los rastrillajes se concentran en caminos rurales, zonas de monte y parajes cercanos a la localidad, con la participación de efectivos de distintas departamentales policiales. “El objetivo es dar con el paradero de la chica lo antes posible”, subrayó el jefe policial.

Asimismo, advirtió que las hipótesis se manejan “con absoluta reserva” y que las tareas de campo “continúan de manera ininterrumpida”.

Las autoridades solicitaron el apoyo de los vecinos en la búsqueda. “Si alguien tiene información, puede acercarse a cualquier dependencia policial o comunicarse al 101, incluso de forma anónima. Toda información será tratada con la debida reserva”, indicó Silva.

El jefe policial también aclaró que, si bien no es la primera vez que Daiana se ausenta de su domicilio, esta ocasión generó especial alarma porque cortó toda comunicación con su familia, lo que motivó la denuncia inmediata y el inicio del operativo de búsqueda.