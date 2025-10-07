Úrsula Corberó deslumbró en la Semana de Moda de París mostrando su embarazo en el desfile de Chanel

La actriz reapareció en la con su primer hijo en camino a casi un mes de anunciar su embarazo junto al Chino Darín.

La actriz y modelo española, Úrsula Corberó brilló en la Semana de la Moda de París y presumió su embarazo frente a las cámaras. La pareja del Chino Darín , apareció en la penúltima jornada del evento luciendo un top de gasa blanca y un pantalón negro ancho que dejaba al descubierto su panza , causando sensación entre los presentes.

El desfile de Chanel, celebrado el lunes 6 de octubre en el Grand Palais Éphémère , reunió a figuras internacionales como Penélope Cruz, Margot Robbie y Nicole Kidman. Corberó sorprendió al aparecer por primera vez en público tras anunciar en septiembre que espera su primer hijo junto a Chino Darín , con quien mantiene una relación sólida desde 2016.

La catalana combinó un top vaporoso semitransparente con pantalón de traje ancho en color negro , aportando frescura y elegancia al conjunto. Completó el outfit con joyas minimalistas, maquillaje natural y el pelo suelto. Desde la pasarela saludó con una enorme sonrisa y posó para las cámaras, consolidando su papel como referente de la moda.

Corberó y Chino Darín anunciaron la espera de su primer hijo el 9 de septiembre. A través de sus redes sociales, la actriz española de 36 años publicó una imagen luciendo su panza junto a la frase "Esto no es IA" .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Úrsula Corberó (@ursulolita)

Luego de que Úrsula anunciara su embarazo a través de su cuenta oficial de Instagram, el Chino reposteó la publicación en sus stories de Instagram.

“Esto”, escribió en sus historias acompañando la postal de su pareja embarazada junto al posteo. “Y esto” sumó junto a emojis de corazones, una carita enamorada y una con expresión de locura.

Cómo nació la historia de amor entre el Chino Darín y Úrsula Corberó

Úrsula Corberó y el Chino Darín se conocieron en el rodaje de la serie La embajada. Pasó en 2016 y, no se sabe precisamente en qué fecha se dio la chispa, ella terminó confirmando su relación a finales de ese mismo año.

el-chino-darin-y-ursula-corbero-compartieron-una-CD7D3MGEC5EU7FTD7KBGTUMJGI

Las primeras fotos de la pareja se hicieron públicas en febrero del 2016 cuando los paparazzis los tomaron besándose en las calles de Madrid. Desde entonces, comparten viajes, convivencia en la ciudad natal de Úrsula y mucho más.

Durante la entrega de los Premios Platinos 2022 el actor protagonizó un romántico momento cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba de España y sin dudar respondió: "Mi mujer". Luego, al ser consultado por lo que más le gustaba de ella y cómo la definiría, lanzó: "No puedo definirla. Si la defino, la limito".