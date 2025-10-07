La OMC elevó su proyección de crecimiento del comercio mundial para 2025







Según el organismo, la demanda de tecnología y los aranceles de Donald Trump impulsaron las mejoras.

La OMC mejoró de comercio global para 2025. Wikipedia

La Organización Mundial del Comercio (OMC) revisó sus proyecciones y estimó que el volumen del comercio mundial de mercancías crecerá 2,4% en 2025, superando ampliamente el 0,9% que había previsto en agosto. Según el organismo, este repunte estará impulsado por el auge de los productos vinculados a la inteligencia artificial y por el aumento de las importaciones estadounidenses previo a la aplicación de los nuevos aranceles dispuestos por Donald Trump.

La entidad internacional modificó sus proyecciones en varias oportunidades a lo largo del año, debido a las incertidumbres generadas por la política comercial estadounidense y sus eventuales consecuencias sobre las cadenas globales de suministro.

Impacto de los aranceles y desaceleración posterior Aunque la nueva proyección para 2025 muestra una mejora, la OMC redujo su estimación de crecimiento para 2026, que pasó del 1,8% al 0,5%.

El informe también señaló que las exportaciones mundiales de servicios crecerán 4,6% en 2025, tras un avance del 6,8% en 2024, y desacelerarán levemente al 4,4% en 2026.

trump_otan Según la OMC, los aranceles impuestos por Donald Trump influyeron en las mejoras. Archivo

Los economistas del organismo pronosticaron además que el Producto Bruto Interno (PBI) mundial se expandirá 2,7% en 2025 y 2,6% en 2026, reflejando un escenario de moderación en la economía global luego del repunte inicial. Mensaje de la directora general “La resiliencia del comercio en 2025 se debe en gran parte a la estabilidad ofrecida por el sistema comercial multilateral basado en reglas”, expresó la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en un comunicado. La funcionaria agregó que “las perturbaciones actuales del sistema comercial mundial son un llamado a la acción para que las naciones repiensen el comercio y establezcan conjuntamente bases más sólidas que conduzcan a una mayor prosperidad para todos”. Efecto de la política comercial de Estados Unidos Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump implementó una serie de recargos arancelarios sobre las importaciones que ingresan a Estados Unidos. Su administración impuso un arancel general del 10% para todos los países y aumentó las tasas a niveles más altos para aquellos cuya balanza comercial con EE.UU. presenta un superávit a favor. A comienzos de año, la OMC había advertido que, dependiendo del alcance de las políticas arancelarias, el comercio mundial de bienes podría registrar una caída de hasta 1,5% en 2025. Sin embargo, el adelantamiento de importaciones para evitar los nuevos gravámenes, sumado al dinamismo de los sectores tecnológicos, revirtió parcialmente esa previsión.