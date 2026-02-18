Stellantis suspende la producción en El Palomar hasta marzo y pagará el 70% del salario + Seguir en









Stellantis confirmó que realizará una parada operativa en su fábrica de El Palomar por lo que resta de febrero, luego de los feriados de carnaval. Según explicaron, la medida tiene como fin "adecuarse a la dinámica de producción y a las condiciones del mercado automotor”.

Esta interrupción de operaciones tendrá lugar entre el 18 al 20 de febrero y del 23 al 27 del mismo mes, en medio está el fin de semana. Según aseguraron a Ámbito, la reanudación del trabajo habitual está prevista para el lunes 2 de marzo.

Se trata de la planta en la que se fabrican modelos de automóvil tales como el Peugeot 208, 2008 y Partner y el Citroën Berlingo.

Tareas de mantenimiento y readecuación operativa en la planta de El Palomar de Stellantis Durante este cese de actividades la empresa llevará adelante tareas de mantenimiento y una “readecuación operativa” en sus instalaciones. El objetivo principal será “agilizar las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos” para lograr así una eficiente reanudación de la producción una vez finalizado el cese.

Desde Stellantis indicaron que se trata de una “adecuación estacional a la dinámica productiva y del mercado” y que “no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía”, para transmitir tranquilidad a sus operaciones en la Argentina.

Respecto al personal, la empresa informó que los empleados bajo convenio colectivo percibirán el equivalente al 70% de sus haberes habituales, de acuerdo con el acuerdo colectivo vigente rubricado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el pasado 3 de febrero.

